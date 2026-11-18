Володар "Оскара" здивував мімікою біля Кейт Міддлтон: це потрапило на відео
Американський актор Рамі Малек не зміг приховати своїх емоцій, опинившись поруч із принцесою Уельською під час церемонії вручення премії Earthshot Prize. Його кумедний вираз обличчя потрапив на камеру і відео завірусилось у мережі.
Премія Earthshot Prize пройшла у Мумбаї 17 листопада. Володар "Оскара" Рамі Малек також приєднався до зірок, щоб підтримати переможців премії.
Наприкінці вечора Рамі поспілкувався з принцом і принцесою Уельськими, які ефектно з’явилися на заході в межах свого триденного візиту до Індії. Однак в один момент Малек настільки захопився зустріччю із Кейт Міддлтон, що не міг стримати емоцій. Момент потрапив на відео, яке оприлюднило видання HELLO!
Смішний момент з Малеком і Міддлтон
Поки австралійський захисник природи Роберт Ірвін розмовляв із Кейт Міддлтон, Рамі — як видно на відео — виглядав надто захопленим: він стояв поруч із королівською особою, усміхаючись і сміючись.
"Я його цілком розумію!" — прокоментував один із шанувальників королівської родини, а інший зазначив, що така реакція була "дуже милою та щирою".
Зазначимо, що для цієї особливої події принцеса Уельська обрала традиційне вбрання — анаркалі від дизайнерки Махіми Махаджан, виготовлене з шовкового жоржету ручної роботи з традиційними золотими візерунками в стилі "банарасі".
Волосся Кетрін було елегантно зібране у зачіску, що відкривала обличчя, дозволяючи продемонструвати розкішні прикраси з діамантами та смарагдами — коштовності з колекції покійної королеви Єлизавети II.
Малек давно знайомий із принцом Вільямом
Рамі розповів у Мумбаї про своє знайомство з принцом Уельським завдяки його екологічній ініціативі.
"За ці роки ми ближче пізнали одне одного — завдяки цьому проєкту та церемоніям BAFTA. Не хочеться так казати, але він — просто звичайний хлопець. Мені це в ньому дуже подобається. Він справді захоплюється своєю справою. Його родина також бере в цьому активну участь. Він продовжує важливу місію — створення умов, необхідних для того, щоб майбутні покоління могли існувати й процвітати. Ми несемо за це відповідальність, і те, як він підходить до цього питання — з такою турботою та увагою, — а також те, як він надихає весь світ долучитися до цієї справи, — це справді надзвичайно", — поділився актор.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Рамі Малек переживає особисту драму. Він розійшовся з колегою по цеху, британською акторкою Еммою Коррін, після дворічного роману.
- Кейт Міддлтон відмовила фанату в одному проханні, бо це проти правил.
Крім того, нещодавно принцеса Уельська розповіла про відновлення після онкологічного захворювання та про те, що допомагає їй долати "складні часи".