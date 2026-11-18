Американський актор Рамі Малек не зміг приховати своїх емоцій, опинившись поруч із принцесою Уельською під час церемонії вручення премії Earthshot Prize. Його кумедний вираз обличчя потрапив на камеру і відео завірусилось у мережі.

Премія Earthshot Prize пройшла у Мумбаї 17 листопада. Володар "Оскара" Рамі Малек також приєднався до зірок, щоб підтримати переможців премії.

Наприкінці вечора Рамі поспілкувався з принцом і принцесою Уельськими, які ефектно з’явилися на заході в межах свого триденного візиту до Індії. Однак в один момент Малек настільки захопився зустріччю із Кейт Міддлтон, що не міг стримати емоцій. Момент потрапив на відео, яке оприлюднило видання HELLO!

Смішний момент з Малеком і Міддлтон

Поки австралійський захисник природи Роберт Ірвін розмовляв із Кейт Міддлтон, Рамі — як видно на відео — виглядав надто захопленим: він стояв поруч із королівською особою, усміхаючись і сміючись.

"Я його цілком розумію!" — прокоментував один із шанувальників королівської родини, а інший зазначив, що така реакція була "дуже милою та щирою".

Зазначимо, що для цієї особливої ​​події принцеса Уельська обрала традиційне вбрання — анаркалі від дизайнерки Махіми Махаджан, виготовлене з шовкового жоржету ручної роботи з традиційними золотими візерунками в стилі "банарасі".

Волосся Кетрін було елегантно зібране у зачіску, що відкривала обличчя, дозволяючи продемонструвати розкішні прикраси з діамантами та смарагдами — коштовності з колекції покійної королеви Єлизавети II.

Малек давно знайомий із принцом Вільямом

Рамі розповів у Мумбаї про своє знайомство з принцом Уельським завдяки його екологічній ініціативі.

"За ці роки ми ближче пізнали одне одного — завдяки цьому проєкту та церемоніям BAFTA. Не хочеться так казати, але він — просто звичайний хлопець. Мені це в ньому дуже подобається. Він справді захоплюється своєю справою. Його родина також бере в цьому активну участь. Він продовжує важливу місію — створення умов, необхідних для того, щоб майбутні покоління могли існувати й процвітати. Ми несемо за це відповідальність, і те, як він підходить до цього питання — з такою турботою та увагою, — а також те, як він надихає весь світ долучитися до цієї справи, — це справді надзвичайно", — поділився актор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Рамі Малек переживає особисту драму. Він розійшовся з колегою по цеху, британською акторкою Еммою Коррін, після дворічного роману.

Кейт Міддлтон відмовила фанату в одному проханні, бо це проти правил.

Крім того, нещодавно принцеса Уельська розповіла про відновлення після онкологічного захворювання та про те, що допомагає їй долати "складні часи".