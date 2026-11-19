Одесский ресторатор Савелий Либкин и украинская телеведущая Анастасия Даугуле поженились. Пара впервые рассказала о своей свадьбе и поделилась подробностями радостного события.

Савелий Либкин и Анастасия официально зарегистрировали брак в начале сентября. Свадьба состоялась в Одессе, и именно в день торжества не было воздушных тревог и обстрелов, что сейчас является редкостью. Об этом пара рассказала в интервью JetSetter.

Подробности свадьбы Либкина и Даугуле

По словам Анастасии, война научила её, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что всё может внезапно измениться в любой момент. Поэтому пара решила сыграть свадьбу и расписалась в Центральном ЗАГСе Одессы. После этого они отпраздновали событие в ресторане "Дача". На вечеринке было немного гостей — всего 18 человек.

"Мы зарегистрировали брак в Центральном ЗАГСе — в присутствии строгих женщин-администраторов. А праздновали на "Даче". Это была камерная вечеринка: всего 18 человек, включая нас. Кто был среди гостей, рассказать не могу: это закрытая информация", — признался Савелий.

Видео дня

Либкин рассказал, что у него была идея устроить небанальную фотосессию. Поэтому пара пригласила двух фотографов с разным видением. Савелий разработал эстетику и продумал локации съемки. Сначала супруги побывали на рынке "Привоз", где купили пучок петрушки, который превратился в свадебный букет.

После этого пара отправилась к морю. Они прогулялись по Ланжерону, по пирсу и поднялись на одесский камень в Видраде. Также заглянули в санаторий имени Чкалова и в оранжерею.

"И, конечно же, в маршруте был ресторан „Дача“", — добавила Анастасия.

Свадьба Либкина и Даугуле Фото: Личный архив Свадьба Либкина и Даугуле Фото: Личный архив Свадьба Либкина и Даугуле Фото: Личный архив Свадьба Либкина и Даугуле Фото: Личный архив Свадьба Либкина и Даугуле Фото: Личный архив

Кстати, Савелий Либкин — один из самых известных украинских рестораторов и основатель корпорации "Рестораны Саввы Либкина" (РЕСТА). Анастасия Даугуле — телеведущая телеканалов "Интер" и "Единые новости".

Интересно, что с 2014 по 2017 годы Савелий и Анастасия уже встречались, но не жили вместе. Впоследствии пара рассталась, но в 2025 году снова начала общаться.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Спустя три года брака Савелий Либкин сообщил о разводе со своей женой Мариной Маричевой, которая моложе его на 32 года. Новость о разводе ресторатор объявил в своём Instagram.

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