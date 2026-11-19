Одеський ресторатор Савелій Лібкін та українська телеведуча Анастасія Даугуле одружилися. Пара вперше заговорила про своє весілля і розкрила подробиці радісної події.

Савелій Лібкін та Анастасія узаконили стосунки на початку вересня. Весілля відбулося в Одесі, і саме в день події не було повітряних тривог та обстрілів, що зараз є рідкістю. Про це пара розповіла в інтерв’ю JetSetter.

Подробиці весілля Лібкіна і Даугуле

За словами Анастасії, війна навчила, що життя не можна відкладати, тому що все може раптово змінитися будь-якої миті. Тому пара вирішила зіграти весілля і розписалася у Центральному РАЦСі Одеси. Після цього вони відсвяткували у ресторані "Дача". На вечірці було небагато гостей – лише 18 людей.

"Ми розписалися в Центральному РАЦСі — із суворими жінками-розпорядницями. А святкували на "Дачі". Це була дуже камерна вечірка: лише 18 людей разом із нами. Хто був серед гостей, розповісти не можу: це закрита інформація", — зізнався Савелій.

Видео дня

Лібкін розповів, що в нього була ідея зробити небанальну фотосесію. Тому пара запросила двох фотографів із різним баченням. Савелій розробив естетику і продумав локації зйомки. Спочатку подружжя побувало на ринку "Привоз", де купило пучок петрушки, який перетворився на весільний букет.

Після цього пара поїхала до моря. Вони прогулялись по Ланжерону, пірсу та піднялись на одеський камінь у Відраді. Також заїхали в санаторій Чкалова, в оранжерею.

"І, звісно, у маршруті був ресторан "Дача"", — додала Анастасія.

Весілля Лібкіна і Даугуле Фото: Особистий архів Весілля Лібкіна і Даугуле Фото: Особистий архів Весілля Лібкіна і Даугуле Фото: Особистий архів Весілля Лібкіна і Даугуле Фото: Особистий архів Весілля Лібкіна і Даугуле Фото: Особистий архів

До речі, Савелій Лібкін – один із найвідоміших українських рестораторів та засновник корпорації "Ресторани Савви Лібкіна" (РЕСТА). Анастасія Даугуле — телеведуча телеканалу "Інтер" та "Єдині новини".

Цікаво, що з 2014 по 2017 роки Савелій та Анастасія вже зустрічалися, але не жили разом. Згодом пара розійшлась, але у 2025-му знову почала спілкуватись.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Через три роки шлюбу Савелій Лібкін повідомив про розлучення з молодшою за себе на 32 роки дружиною Мариною Маричевою. Новину про розлучення ресторатор озвучив у себе в інстаграмі.

55-річний британський актор Мартін Фрімен уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 32-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.

Крім того, український комік і зірка гумористичного проєкту "Леви на джипі" Роман Щербан офіційно оформив стосунки зі своєю обраницею Анастасією Лісогуб.