В этом году скандально известный американский продюсер и рэпер Шон "Пи Дидди" Комбс заменит свое привычное праздничное угощение в День благодарения (26 ноября) тюремной едой.

57-летний Комбс проведет праздник в федеральном исправительном учреждении с низким уровнем безопасности (FCI Allenwood Low) в Пенсильвании. В День благодарения заключенным там предлагают на выбор основное блюдо: индейку или жареный тофу с овощами. Издание Page Six узнало, что входит в меню.

Чем кормят Пи Дидди в тюрьме

На праздничный стол также подадут картофельное пюре, подливу, запеканку из засахаренного сладкого картофеля (батата) с начинкой из лука и шалфея, а также запеканку из зеленой фасоли.

На десерт заключённым предложат пирог с орехами пекан, а дополнят праздничное меню клюквенный соус и булочки.

В этом году Комбс вновь вынужден променять традиционное празднование Дня благодарения на тюремный рацион; впрочем, жареный тофу — это, пожалуй, лучше, чем "соевая курица", которую подавали в прошлом году, как пишет издание.

Видео дня

Шон "Пи Дидди" Комбс Фото: Instagram diddy

Пи Дидди в тюрьме

16 октября Комбса перевели из тюрьмы FCI Fort Dix в Нью-Джерси в тюрьму FCI Allenwood Low. Это произошло после появления сообщений о том, что в предыдущем месте заключения он пользовался особыми привилегиями: в частности, утверждалось, что он пользовался запрещённым мобильным телефоном, получал элитный алкоголь и даже имел доступ к услугам массажистов.

Перевод состоялся через несколько дней после того, как продюсера госпитализировали с травмой головы.

А дату освобождения рэпера, по-видимому, перенесли на месяц раньше: согласно данным Федеральной пенитенциарной системы, он должен выйти на свободу 6 февраля 2028 года.

Комбс отбывает 50-месячный срок лишения свободы после того, как в июле 2025 года его признали виновным по двум пунктам обвинения в перевозке лиц с целью занятия проституцией.

Пи Дидди Фото: Instagram diddy

В то же время его оправдали по обвинениям в сговоре с целью вымогательства и по двум эпизодам торговли людьми с целью эксплуатации.

Сам Комбс неоднократно и решительно отвергал все обвинения в противоправных действиях.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в начале 2026 года скандально известный Комбс обращался к Трампу из тюрьмы.