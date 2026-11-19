Цього року американський скандальний продюсер та репер Шон "Пі Дідді" Комбс замінить своє звичне святкове частування на День подяки (26 листопада) тюремною їжею.

57-річний Комбс проведе свято у федеральній виправній установі низького рівня безпеки (FCI Allenwood Low) у Пенсільванії. На День подяки в’язням там пропонують на вибір основну страву: індичку або смажений тофу з овочами. Видання Page Six дізналося, що входить до меню.

Чим годують Пі Дідді в тюрмі

До святкового столу також подадуть картопляне пюре, підливу, запіканку із зацукрованої солодкої картоплі (батату), начинку з цибулею та шавлією, а також запіканку із зеленої квасолі.

На десерт ув’язненим запропонують пиріг із горіхами пекан, а доповнять святкове меню журавлинний соус і булочки.

Цього року Комбс знову змушений проміняти традиційне святкування Дня подяки на тюремний раціон; втім, смажений тофу — це, мабуть, краще, ніж "соєва курка", яку подавали минулого року, як пише видання.

Видео дня

Шон "Пі Дідді" Комбс Фото: Instagram diddy

Пі Дідді в тюрмі

16 жовтня Комбса перевели до FCI Allenwood Low із в’язниці FCI Fort Dix у Нью-Джерсі. Це сталося після повідомлень про те, що в попередньому місці ув’язнення він мав особливі привілеї: зокрема, стверджувалося, що він користувався забороненим мобільним телефоном, отримував елітний алкоголь і навіть мав доступ до послуг масажистів.

Переведення відбулося через кілька днів після того, як продюсера госпіталізували з травмою голови.

А дату звільнення репера начебто перенесли на місяць раніше: згідно з даними федеральної пенітенціарної системи, він має вийти на волю 6 лютого 2028 року.

Комбс відбуває 50-місячний термін ув’язнення після того, як у липні 2025 року його визнали винним за двома пунктами звинувачення у перевезенні осіб з метою заняття проституцією.

Пі Дідді Фото: Instagram diddy

Водночас його виправдали за звинуваченнями у змові з метою рекету та двох епізодах торгівлі людьми з метою експлуатації.

Сам Комбс неодноразово й рішуче відкидав усі звинувачення у протиправних діях.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також на початку 2026 року скандальний Комбс звертався із в'язниці до Трампа.