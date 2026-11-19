Участник легендарной группы ABBA Бьорн Ульвеус публично осудил войну России против Украины. Артист решил помочь нашей стране и выделил более 100 тысяч евро на закупку генераторов.

Таким образом, Бьорн Ульвеус присоединился к программе, запущенной с целью оказания поддержки украинским гражданам в течение этой сложной зимы. Об этом стало известно на странице посольства Украины в Швеции в Facebook.

Солист группы ABBA выразил поддержку Украине

В интервью Dagens industri Ульвеус выразил восхищение украинским народом, который мужественно борется с российской агрессией. Знаменитость уверен, что украинцам нужно оказывать ещё большую помощь, и это следовало делать ещё с самого начала полномасштабной войны.

"Украина сражается за нас. Мы знаем, что Путин хотел бы захватить Прибалтику, и поэтому я считаю, что нам следовало бы гораздо больше поддерживать Украину с самого начала", — заявил певец.

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Так, Ульвеус перечислил более 100 тысяч евро нашему государству в рамках кампании #KeepUkraineWarm "Согрей Украину".

"Я был на ужине с госпожой послом Украины в Швеции Светланой Залищук, где она сказала мне, что главным приоритетом на зиму является обеспечение гражданского населения генераторами и отоплением. Именно тогда я понял, что эта кампания — хороший способ помочь", — подчеркнул артист.

Бьорн Ульвеус Фото: Instagram

Кстати, Бьорн Ульвеус с самого начала полномасштабного вторжения призывает мир к международному сбору средств и публично просит помочь Украине, в частности, сделать пожертвования на платформе UNITED24.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик появился на публике в стильном образе и выразил свою поддержку Украине. Знаменитость обратился к нашему народу прямо во время байкерской поездки.

Брат голливудской знаменитости Джулии Робертс, актёр Эрик, публично поддержал Украину и осудил полномасштабную войну, которую развязала Россия против нашего государства. Также артист представил свою жену — украинку Элайзу Робертс.

Кроме того, лидер группы Imagine Dragons в очередной раз выразил поддержку Украине во время концерта в рамках международного турне. На этот раз Дэн Рейнольдс продемонстрировал на сцене флаг 122-й бригады ТрО.