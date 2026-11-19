Учасник легендарного гурту ABBA Б’єрн Ульвеус публічно засудив війну Росії проти України. Артист вирішив допомогти нашій державі і виділив понад 100 тисяч євро на закупівлю генераторів.

Таким чином, Б'єрн Ульвеус долучився до програми, яку запустили з метою підтримки українських громадян протягом складної зими. Про це стало відомо на сторінці посольства України у Швеції в Facebook.

Соліст ABBA підтримав Україну

В інтерв’ю Dagens industri Ульвеус висловив захоплення українським народом, який мужньо бореться з російською агресією. Знаменитість впевнений, що українцям треба ще більше допомагати, і це потрібно було роботи ще від початку повномасштабної війни.

"Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін хотів би захопити Балтику, і тому я думаю, що нам слід було б набагато більше підтримувати Україну з самого початку", — заявив співак.

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Так, Ульвеус перечислив понад 100 тисяч євро нашій дережаві у рамках кампанії #KeepUkraineWarm "Зігрій Україну".

"Я був на вечері з пані послом України у Швеції Світланою Заліщук, де вона сказала мені, що головним пріоритетом на зиму є забезпечення генераторами та опаленням цивільного населення. Саме тоді я зрозумів, що ця кампанія — гарний спосіб допомогти", — наголосив артист.

Б'єрн Ульвеус Фото: Instagram

До речі, Б'єрн Ульвеус з початку повномасштабного вторгнення закликає світ до міжнародного збору коштів та публічно просить про допомогу Україні, зокрема, донатити на платформу UNITED24.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка "Термінатора 2" Роберт Патрік з’явився на публіці у стильному образі та виразив свою підтримку Україні. Знаменитість звернувся до наших людей прямо під час байкерської поїздки.

Брат голлівудської знаменитості Джулії Робертс, актор Ерік, публічно підтримав Україну і засудив повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти нашої держави. Також артист показав свою дружину – українку Елайзу Робертс.

Крім того, лідер гурту Imagine Dragons вкотре підтримав Україну під час концерту в межах міжнародного туру. Цього разу Ден Рейнольдс на сцені продемонстрував прапор 122 бригади ТрО.