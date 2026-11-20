Недавно парень с девушкой купили дом в селе, в котором никто не жил около пяти лет. Они впервые решили показать жилье друзьям, но их реакция оказалась совершенно неожиданной. Близкие пары высмеяли дом из-за того, что там очень грязно и много работы.

Впрочем, пара не расстроилась, а наоборот — вместе с друзьями посмеялась над ситуацией. Соответствующее забавное видео они опубликовали на своей странице в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

Реакция на дом в селе

На опубликованном видео пара провела экскурсию по своему новому дому. На кадрах видно, что работы как в доме, так и во дворе, очень много.

Дом внутри Фото: TikTok Дом внутри Фото: TikTok

В доме много старой мебели, которую нужно выбросить или отремонтировать. Ванная комната и туалет облицованы плиткой, но там очень грязно, и нужно всё тщательно вычищать. Друг пары посмеялся и выдал: "Парень рисовал чем мог и как мог".

Грязный туалет Фото: TikTok

Шкафы в доме старого образца, поэтому большинство из них просто разваливается.

Видео дня

Шкафы разваливаются Фото: TikTok

Друзья вместе с парой спустились в подвал, в котором тоже было много хлама, мусора и паутины. Один из них в шутку спросил: "Здесь Янукович прятался?".

Друзья отметили, что паре понадобится год, а то и больше, чтобы привести дом в порядок.

"Уважаемые, вам здесь понадобится год, чтобы всё сделать, и даже этого будет мало", — сказал один из них.

Девушка рассказывала, что в доме никто не жил пять лет, а то и дольше. За это время там скопилось очень много мусора, поэтому работы хватит надолго.

"Но мы не из тех, кто боится запачкать руки. Поэтому потихоньку будем всё расгребать, выносить лишнее и возвращать дом к жизни", — говорила пара.

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