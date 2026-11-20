Нещодавно хлопець з дівчиною придбали будинок у селі, в якому ніхто не жив близько п’яти років. Вони вперше вирішили показати житло друзям, але їхня реакція виявилась зовсім неочікуваною. Близькі пари висміяли оселю через те, що там дуже брудно і багато роботи.

Втім, пара не засмутилась, а навпаки – разом із друзями посміялась із ситуації. Відповідне кумедне відео вони оприлюднили на сторінці в TikTok. Детальніше – розповість Фокус.

Реакція на будинок у селі

На оприлюдненому відео пара зробила румтур на свій новий будинок. На кадрах видно, що роботи як у житлі, так і дворі, дуже багато.

Будинок всередині Фото: TikTok Будинок всередині Фото: TikTok

В оселі багато старих меблів, які треба викидати або ж лагодити. Ванна кімната і туалет обкладені плиткою, але там дуже брудно, і потрібно все ретельно вичищати. Друг пари посміявся і видав: "Хлопець малював чим міг і як міг".

Брудний туалет Фото: TikTok

Шафи у будинку старого типу, тому більшість просто розвалюється.

Шафи розвалюються Фото: TikTok

Друзі разом із парою спустились у підвал, в якому також багато мотлоху, сміття та павутини. Один жартома запитав: "Тут Янукович приховувався?".

Відео дня

Друзі наголосили, що парі знадобиться рік часу, а то і більше, щоб привести будинок до ладу.

"Шановні, вам тут треба рік часу, щоб все зробити, і навіть мало буде", — сказав один із них.

Дівчина розповідала, що у будинку ніхто не жив п’ять років, а то і більше. За цей час там накопичилося дуже багато сміття, тому роботи вистачить надовго.

"Але ми не з тих, хто боїться забруднити руки. Тому по-тихеньку будемо все розгрібати, виносити зайве і повертати будинок до життя", — казала пара.

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