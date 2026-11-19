По словам психолога и писательницы Сабрины Романофф, получившей образование в Гарварде, многие люди игнорируют "тревожные сигналы" на ранних этапах романтического мошенничества.

Большинство людей стремятся к романтическим отношениям, в которых они будут чувствовать себя замеченными, понятыми и принятыми. Мошенники, действующие в сфере романтических знакомств, используют это желание: они пытаются как можно быстрее создать иллюзию близости, чтобы получить доступ к деньгам или конфиденциальной информации. Об этом пишет CNBC Make It

Как клинический психолог, более десяти лет работающая с парами и отдельными людьми, Романофф видела, как даже очень умные люди становились жертвами искусно отработанных тактик, направленных на то, чтобы усыпить их бдительность.

Настоящая близость строится постепенно — через последовательные поступки, общий опыт, а также готовность быть несовершенным и уязвимым. Мошенники же, напротив, делают ставку на спешку, притворную уязвимость и "эмоциональные короткие пути", чтобы достичь своей цели.

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5 признаков того, что вы имеете дело с мошенником

1. Эмоции человека не соответствуют серьезности того, чем он делится.

Распространенным признаком эмоциональной манипуляции является несоответствие между содержанием сказанного и эмоциональной подачей. Чтобы создать ложное ощущение мгновенной близости, мошенники могут преждевременно раскрывать информацию о глубоко травматических событиях. Обратите пристальное внимание на то, как именно они об этом рассказывают.

Когда человек искренне делится чем-то болезненным или сложным из своей жизни, это обычно сопровождается естественными колебаниями, проявлениями уязвимости или неловкостью. В случае с мошенником эмоции могут казаться искусственной "надстройкой" над заученным сценарием. Такой человек может вести себя слишком уверенно, непринуждённо или даже слишком спокойно, рассказывая о таких личных вещах тому, кого он почти не знает.

2. Они развивают отношения с невероятной скоростью.

Для формирования настоящей связи требуется время: человек должен заслужить ваше доверие и занять место в вашей жизни. Манипуляторы же, напротив, часто настаивают на исключительных отношениях, действуя при этом очень поспешно. Такие люди спешат использовать определения вроде "родственные души" и прибегают к тактике "имитации общего будущего" — например, уже через несколько дней или недель начинают говорить о совместных путешествиях, переезде или рождении детей.

Благодаря этому возникает состояние сильного эмоционального подъема, из-за чего вы перестаете замечать противоречия, "тревожные сигналы" или другие предупреждающие знаки.

Они развивают отношения с невероятной скоростью Фото: Pixels

3. Их жизнь — это бесконечная череда "удобных" кризисов.

В любых отношениях случаются непредвиденные стрессовые ситуации, но для манипулятора драма и чрезвычайные события являются неотъемлемой частью его стратегии. Характерно, что эти кризисы всегда происходят где-то вне поля вашего зрения, поэтому проверить их достоверность, как правило, невозможно.

Например, свою непоследовательность они могут объяснить отмененным в последний момент рейсом, проблемами с банком или чрезвычайной ситуацией в семье, требующей немедленной помощи.

Не позволяйте втянуть себя в эти кризисы. Вместо этого обратите внимание на закономерность происходящего. Каждый такой кризис очень "вовремя" мешает вам познакомиться с другими людьми из окружения этого человека, проверить правдивость его слов или увидеть его в обычных, неинсценированных обстоятельствах.

Что ещё важнее, вас постепенно подталкивают к роли "спасителя". Манипулятор пытается добиться того, чтобы ваша готовность тратить время и деньги на решение его проблем стала нормой — словно это своего рода тест на вашу преданность и серьёзность намерений в отношениях.

4. У вас нет доступа к их реальным отношениям и повседневной жизни.

Партнеры, стремящиеся построить здоровые, искренние и длительные отношения, будут стараться открыть для вас свой мир. Со временем они познакомят вас со своей семьёй, друзьями, коллегами, расскажут о своём распорядке дня, посещении спортзала и т. д. Их жизнь выглядит целостной, и они предпринимают конкретные шаги, чтобы интегрировать вас в неё. Когда человек занимается обманом, вся его жизнь кажется отстранённой — словно она существует в вакууме. Она может держать вас подальше от людей, которые действительно её знают, давать расплывчатую или противоречивую информацию о своей работе или прошлом, либо настаивать на том, чтобы ваши отношения оставались в тайне.

Такой человек может представлять эту скрытность как способ защитить ваши отношения и сохранить их "особенность". Таинственность часто служит тем "клеем", который скрепляет манипулятивные схемы. Если вы не видите, как этот человек живёт и действует в мире за пределами ваших отношений, — вы видите лишь тщательно отредактированный, "отфильтрованный" его образ.

Вы не имеете доступа к их реальным отношениям и повседневной жизни Фото: Freepik

5. Ваша интуиция может подсказать, что что-то не так, даже если на бумаге всё выглядит идеально.

Когда кто-то вводит вас в заблуждение, окружает вниманием и говорит именно то, что вы хотите услышать, легко убедить себя игнорировать внутреннее предчувствие. Многие люди не обращают внимания на первые тревожные сигналы, потому что не хотят казаться циничными, подозрительными или неблагодарными. Им хочется верить в зарождающуюся любовь и связь.

Настоящие отношения дарят ощущение безопасности, спокойствия и всё большей ясности ума. Манипуляторы же часто оставляют вас в состоянии тревоги, растерянности и спешки. Если вы постоянно пытаетесь найти рациональное объяснение их поведению или разъяснить противоречия в их рассказах — будьте бдительны.

В конце концов, лучший способ защитить себя от обмана — не пропускать ключевые этапы, на которых строится настоящее доверие. В новых отношениях не торопитесь: проверяйте громкие слова последовательными поступками и обращайте внимание на то, выглядит ли уязвимость человека искренней или же она кажется сыгранной, словно по сценарию. Настоящая близость никогда не требует от вас отказываться от собственной интуиции ради того, чтобы доказать свою преданность.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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