За словами психологині та письменниці Сабріни Романофф, яка здобула освіту в Гарварді, багато людей ігнорують "тривожні сигнали" на ранніх етапах романтичних шахрайств.

Більшість людей прагнуть романтичних стосунків, у яких вони почуватимуться поміченими, зрозумілими та прийнятими. Шахраї, які діють у сфері романтичних знайомств, використовують це бажання: вони намагаються якнайшвидше створити ілюзію близькості, щоб отримати доступ до грошей або конфіденційної інформації. Про це пише CNBC Make It

Як клінічна психологиня, яка понад десять років працює з парами та окремими людьми, Романофф бачила, як навіть дуже розумні особи ставали жертвами майстерно відпрацьованих тактик, спрямованих на те, щоб приспати їхню пильність.

Справжня близькість будується поступово — через послідовні вчинки, спільний досвід, а також готовність бути недосконалим і вразливим. Шахраї ж, навпаки, роблять ставку на поспіх, удавану вразливість та "емоційні короткі шляхи", щоб досягти своєї мети.

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5 ознак того, що ви маєте справу з шахраєм

1. Емоції людини не відповідають серйозності того, чим вона ділиться.

Поширеною ознакою емоційної маніпуляції є невідповідність між змістом сказаного та емоційною подачею. Щоб створити хибне відчуття миттєвої близькості, шахраї можуть передчасно розкривати інформацію про глибоко травматичні події. Зверніть пильну увагу на те, як саме вони про це розповідають.

Коли людина щиро ділиться чимось болісним або складним зі свого життя, це зазвичай супроводжується природними ваганнями, проявами вразливості чи ніяковістю. У випадку із шахраєм емоції можуть здаватися штучною "надбудовою" над завченим сценарієм. Така людина може поводитися надто впевнено, невимушено або навіть занадто спокійно, розповідаючи про такі особисті речі тому, кого вона майже не знає.

2. Вони розвивають стосунки з неймовірною швидкістю.

Для формування справжнього зв’язку потрібен час: людина має заслужити вашу довіру й посісти місце у вашому житті. Маніпулятори ж, навпаки, часто наполягають на виключних стосунках, діючи при цьому дуже поспішно. Такі люди поспішають використовувати визначення на кшталт "споріднені душі" і вдаються до тактики "імітації спільного майбутнього" — наприклад, уже через кілька днів або тижнів починають говорити про спільні подорожі, переїзд чи народження дітей.

Завдяки цьому виникає стан сильного емоційного піднесення, через що ви перестаєте помічати суперечності, "тривожні дзвіночки" чи інші попереджувальні знаки.

Вони розвивають стосунки з неймовірною швидкістю Фото: Pixels

3. Їхнє життя — це нескінченна низка "зручних" криз.

У будь-яких стосунках трапляються непередбачувані стресові ситуації, але для маніпулятора драма й надзвичайні події є невіддільною частиною його стратегії. Характерно, що ці кризи завжди відбуваються десь поза межами вашої видимості, тож перевірити їхню правдивість зазвичай неможливо.

Наприклад, свою непослідовність вони можуть пояснити скасованим в останню мить рейсом, проблемами з банком або сімейною надзвичайною ситуацією, що потребує негайної допомоги.

Не дозволяйте втягнути себе в ці кризи. Натомість зверніть увагу на закономірність того, що відбувається. Кожна така криза дуже "вчасно" заважає вам познайомитися з іншими людьми з оточення цієї особи, перевірити правдивість її слів або побачити її в звичайних, не зрежисованих обставинах.

Що ще важливіше, вас поступово підштовхують до ролі "рятівника". Маніпулятор намагається зробити так, щоб ваша готовність витрачати час і гроші на вирішення його проблем стала нормою — ніби це своєрідний тест на вашу відданість і серйозність намірів у стосунках.

4. Ви не маєте доступу до їхніх реальних стосунків і повсякденного життя.

Партнери, які прагнуть побудувати здорові, справжні й тривалі стосунки, намагатимуться відкрити для вас свій світ. З часом вони познайомлять вас із родиною, друзями, колегами, розкажуть про свій розпорядок дня, відвідування спортзалу тощо. Їхнє життя виглядає цілісним, і вони роблять конкретні кроки, щоб інтегрувати вас у нього. Коли людина займається шахрайством, усе її життя здається відстороненим — ніби воно існує у вакуумі. Вона може тримати вас подалі від людей, які справді її знають, надавати розмиті або суперечливі відомості про свою роботу чи минуле, або ж наполягати на тому, щоб ваші стосунки залишалися в таємниці.

Така людина може подавати цю скритність як спосіб захистити ваші стосунки й зберегти їхню "особливість". Таємничість часто слугує тим "клеєм", що скріплює маніпулятивні схеми. Якщо ви не бачите, як ця людина живе й діє у світі поза межами ваших стосунків, — ви бачите лише ретельно відредагований, "відфільтрований" її образ.

Ви не маєте доступу до їхніх реальних стосунків і повсякденного житття Фото: Freepik

5. Ваша інтуїція може підказати, що щось не так, навіть якщо на папері все виглядає ідеально.

Коли хтось запаморочує вам голову, оточує увагою і говорить саме те, що ви хочете почути, легко переконати себе ігнорувати внутрішнє передчуття. Багато людей не звертають уваги на перші тривожні сигнали, бо не хочуть здаватися цинічними, підозрілими чи невдячними. Їм хочеться вірити в любов і зв’язок, що зароджуються.

Справжні стосунки дарують відчуття безпеки, спокою та дедалі більшої ясності розуму. Маніпулятори ж часто залишають вас у стані тривоги, розгубленості та поспіху. Якщо ви постійно намагаєтеся знайти раціональне пояснення їхній поведінці або пояснити суперечності в їхніх розповідях — будьте пильні.

Зрештою, найкращий спосіб захистити себе від обману — не пропускати фундаментальні етапи, на яких будується справжня довіра. У нових стосунках не поспішайте: перевіряйте гучні слова послідовними вчинками й звертайте увагу на те, чи виглядає вразливість людини щирою, чи вона здається зіграною, наче за сценарієм. Справжня близькість ніколи не вимагає від вас відмовлятися від власної інтуїції заради того, щоб довести свою відданість.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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