Елена Зеленская в очередной раз появилась на публике в изысканном наряде, который только подчеркивает ее вкус и стиль. Первая леди вышла в свет в костюме терракотового оттенка, который она дополнила золотой брошью в виде трезубца.

На этот раз Елена решила сделать акцент на трендовом цвете и подобрала все вещи в тон. Соответствущие фото Зеленская обнародовала на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядела первая леди

Елена Зеленская выбрала для выхода на публику брючный костюм насыщенного терракотового цвета. Жакет отличается поясом на талии, подчеркивающим силуэт первой леди. А широкие прямые штаны делают образ более современным и непринужденным.

Аутфит Зеленская дополнила мягкой укладкой волос и нежным дневным макияжем. Кроме этого, Елена сделала интересный акцент в образе на золотую брошь в форме герба Украины, которую она прицепила на жакет. Этот аксессуар еще раз подчеркивает патриотизм первой леди.

Видео дня

Кстати, на одном из фото Зеленская накинула на плечи стильное пальто в коричневом цвете, хорошо сочетавшееся с ее луком.

Образ Елены Зеленской Фото: Instagram Образ Елены Зеленской Фото: Instagram Образ Елены Зеленской Фото: Instagram Образ Елены Зеленской Фото: Instagram Образ Елены Зеленской Фото: Instagram Образ Елены Зеленской Фото: Instagram

Зеленка любит драгоценные украшения

Недавно Зеленская появилась на публике в изысканном образе, в котором акцентировала внимание на ценную брошь. Для выхода в свет Елена выбрала деловой костюм шоколадного цвета. Дополнением образа стали маленькие серьги, легкий макияж и стильная укладка.

На пиджак первая леди приколола украшение украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы.

Брошь Зеленской создана из интересных элементов: миндаль – это знак молодой девушки, цветок – олицетворяет женщину в расцвете, а колючка – как оберег. Стоимость такого элегантного украшения составляет 12500 гривен.

Елена Зеленская Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Зеленская вышла на публику и приняла участие в событии ко Дню сообщества. Жена президента приехала в Звягель, что на Житомирщине, в элегантном и деловом наряде.

Также первая леди вышла на публику в роскошном образе, дополнившемся эксклюзивным аксессуаром. Жена президента избрала чокер "Свет Вертепа" от известной дизайнера Оксаны Борийчук.

Кроме того, Зеленская продемонстрировала стильный образ с драгоценными аксессуарами. В магазинах подобные серьги стоят от 50 тысяч и достигают почти 80 тысяч гривен.