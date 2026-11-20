Олена Зеленська вкотре з’явилась на публіці у вишуканому вбранні, яке лише підкреслює її смак та стиль. Перша леді вийшла у світ у костюмі теракотового відтінку, який вона доповнила золотою брошкою у вигляді тризуба.

Цього разу Олена вирішила зробити акцент на трендовому кольорі і підібрала усі речі в тон. Відповідні фото Зеленська оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (olenazelenska_official).

Як виглядала перша леді

Олена Зеленська обрала для виходу на публіку брючний костюм насиченого теракотового кольору. Жакет вирізняється поясом на талії, який підкреслює силует першої леді. А широкі прямі штани роблять образ більш сучасним і невимушеним.

Аутфіт Зеленська доповнила м’яким укладанням волосся і ніжним денним макіяжем. Крім цього, Олена зробила цікавий акцент в образі на золоту брошку у формі герба України, який вона причепила на жакет. Цей аксесуар вкотре підкреслює патріотизм першої леді.

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До речі, на одному із фото Зеленська накинула на плечі стильне пальто у коричневому кольорі, що гарно поєднувалось із її луком.

Образ Олени Зеленської Фото: Instagram Образ Олени Зеленської Фото: Instagram Образ Олени Зеленської Фото: Instagram Образ Олени Зеленської Фото: Instagram Образ Олени Зеленської Фото: Instagram Образ Олени Зеленської Фото: Instagram

Зеленка полюбляє коштовні прикраси

Нещодавно Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Для виходу у світ Олена обрала діловий костюм шоколадного кольору. Доповненням образу стали маленькі сережки, легкий нюдовий макіяж та стильна укладка.

На піджак перша леді приколола прикрасу від українського бренду Courabié. Брошка із колекції, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар та Örnek — традиційному орнаменту киримли.Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Брошка Зеленської створена з цікавих елементів: мигдаль – це знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка – як оберіг. Вартість такої елегантної прикраси становить 12 500 гривень.

Олена Зеленська Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Зеленська вийшла на публіку і взяла участь у події до Дня спільнодії. Дружина президента приїхала у Звягель, що на Житомирщині, в елегантному та діловому вбранні.

Також перша леді вийшла на публіку у розкішному образі, який доповнила ексклюзивним аксесуаром. Дружина президента обрала чокер "Світло Вертепу" від відомої дизайнерки Оксани Борійчук.

Крім того, Зеленська продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами. У магазинах схожі сережки коштують від 50 тисяч і сягають майже 80 тисяч гривень.