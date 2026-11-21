58-летняя Сара Бургард покинула Великобританию ради острова в Индонезии, где аренда жилья стоит всего 200 фунтов в месяц, а экономия на коммунальных платежах составляет 10 800 фунтов в год (около 14 тысяч долларов).

Сара Бургард переехала на Ломбок — небольшой индонезийский остров — в октябре 2024 года, почувствовав, что в Британии жизнь для нее становится все сложнее. Об этом сообщает The Sun.

Сколько стоит жизнь на острове

В Британии Сара ежемесячно платила 800 фунтов за ипотеку на жилье. А в Индонезии она тратит на аренду всего 200 фунтов. К тому же на острове ужин в заведении обходится всего в 8 фунтов.

Кроме того, в Великобритании Сара тратила около 500 фунтов в месяц на коммунальные услуги, тогда как в Индонезии эта сумма составляет всего 200 фунтов — то есть она экономит 900 фунтов ежемесячно. А в свободное от работы время она может позволить себе еженедельные массажи (стоимостью 10 фунтов) и купание в море.

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"Все дело в том образе жизни, который я теперь могу себе позволить. Повседневные расходы здесь значительно ниже: мне не нужно отопление, нет и муниципального налога. Жизнь здесь обходится в копейки", — призналась женщина.

Сара Бургард переехала на индонезийский остров Фото: Instagram Сара Бургард переехала на индонезийский остров Фото: Instagram

Сара работала в сфере дизайна с 2014 года, прежде чем решиться на решительный шаг — переезд в Индонезию. По ее словам, как и многие другие женщины среднего возраста, она почувствовала, что ее профессиональные навыки здесь, на острове, ценятся больше.

"То, что я — женщина старшего возраста, получившая образование в Великобритании, придает мне определенный авторитет, на который я даже не рассчитывала. Дома, в моем возрасте, ты будто постепенно отходишь на второй план — становишься просто одним человеком среди тысяч других. А в Индонезии, как на меня" подчеркнула Сара.

Сара также отмечает, что в Индонезии ее ежедневные расходы значительно меньше, поэтому она живет "как королева".

"Стоимость жизни здесь намного ниже. Ужин с напитками на берегу тропического моря обходится всего в 8 фунтов стерлингов на человека. Уровень жизни здесь значительно выше, а стоит все гораздо дешевле", — рассказала женщина.

Также Сара раз в неделю посещает сеансы массажа, которые стоят всего 10 фунтов стерлингов за 90 минут. В Великобритании такой же массаж обходился ей в 90 фунтов в час. Стрижка и покраска волос стоят ей всего 30 фунтов, тогда как в Британии за это приходилось платить 120 фунтов.

Сара Бургард переехала на индонезийский остров Фото: Instagram Сара Бургард переехала на индонезийский остров Фото: Instagram

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