58-річна Сара Бургард покинула Велику Британію заради острова в Індонезії, де оренда житла коштує лише 200 фунтів на місяць, а економія на комунальних платежах сягає 10 800 фунтів на рік (близько 14 тисяч доларів).

Сара Бургард переїхала на Ломбок — невеликий індонезійський острів — у жовтні 2024 року, відчувши, що у Британії життя для неї стає дедалі складнішим. Про це повідомляє The Sun.

Скільки коштує життя на острові

У Британії Сара щомісяця сплачувала 800 фунтів за іпотеку на власне житло. А в Індонезії вона витрачає на оренду лише 200 фунтів. До того ж на острові вечеря в закладі обходиться всього у 8 фунтів.

Крім цього, у Великій Британії Сара витрачала близько 500 фунтів на місяць на комунальні послуги, тоді як в Індонезії ця сума становить лише 200 фунтів — тобто вона заощаджує 900 фунтів щомісяця. А у вільний від роботи час вона може дозволити собі щотижневі масажі (вартістю 10 фунтів) і купання в морі.

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"Уся справа в тому способі життя, який я тепер можу собі дозволити. Повсякденні витрати тут значно нижчі: мені не потрібне опалення, немає й муніципального податку. Життя тут обходиться в копійки", — зізналась жінка.

Сара Бургард переїхала на індонезійський острів Фото: Instagram Сара Бургард переїхала на індонезійський острів Фото: Instagram

Сара працювала у сфері дизайну з 2014 року, перш ніж наважитися на рішучий крок — переїзд до Індонезії. За її словами, як і багато інших жінок середнього віку, вона відчула, що її професійні навички тут, на острові, цінуються більше.

"Те, що я — жінка старшого віку, яка здобула освіту у Великій Британії, надає мені певного авторитету, на який я навіть не розраховувала. Вдома, у моєму віці, ти ніби поступово відходиш на другий план — стаєш просто однією людиною серед тисяч інших. А в Індонезії, як на мене, до людей старшого віку ставляться з повагою", — наголосила Сара.

Сара також зазначає, що в Індонезії її щоденні витрати значно менші, тож вона живе "як королева".

"Вартість життя тут набагато нижча. Вечеря з напоями на березі тропічного моря обходиться всього у 8 фунтів стерлінгів на людину. Рівень життя тут значно вищий, а коштує все набагато дешевше", — розповіла жінка.

Також Сара раз на тиждень відвідує сеанси масажу, які коштують лише 10 фунтів стерлінгів за 90 хвилин. У Великій Британії такий самий масаж обходився їй у 90 фунтів за годину. Стрижка та фарбування волосся коштують їй лише 30 фунтів, тоді як у Британії за це доводилося платити 120 фунтів.

Сара Бургард переїхала на індонезійський острів Фото: Instagram Сара Бургард переїхала на індонезійський острів Фото: Instagram

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