Дзидзьо (Михаил Хома), один из самых эпатажных украинских артистов, вышел на связь из-за границы.

20 ноября певец отмечает свой 43-й день рождения. И он проводит его на работе, давая концерты на другом континенте — в Канаде.

Дзидзьо уехал за границу

"В этом году мой день рождения — в пути! Эдмонтон — Торонто — Варшава — родная Украина! Благодарю Бога, маму и папу за жизнь, а вас — за теплые поздравления! Поздравляю всех детей с Днём защиты детей, а ребёнка в себе — с днём рождения! Вы мои, а я ваш!" — написал звёздный именинник.

Артист показался с цветами от поклонников, а в комментариях его стали активно поздравлять подписчики.

Дзидзьо Фото: Instagram

Накануне своего дня рождения Дзидзьо выступил в канадском Виннипеге.

"Виннипег, вы были просто потрясающие! Спасибо за безумную энергию, эмоции и незабываемую атмосферу!" — написал артист.

Видео дня

Теперь он отправляется в Эдмонтон, а затем даст концерт в Варшаве.

"Главный гость нашего праздника — легендарный DZIDZIO в полном составе!" — говорится в анонсе клуба.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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