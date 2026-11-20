Дзидзьо в день рождения признался, что уехал за границу (фото)
Дзидзьо (Михаил Хома), один из самых эпатажных украинских артистов, вышел на связь из-за границы.
20 ноября певец отмечает свой 43-й день рождения. И он проводит его на работе, давая концерты на другом континенте — в Канаде.
Дзидзьо уехал за границу
"В этом году мой день рождения — в пути! Эдмонтон — Торонто — Варшава — родная Украина! Благодарю Бога, маму и папу за жизнь, а вас — за теплые поздравления! Поздравляю всех детей с Днём защиты детей, а ребёнка в себе — с днём рождения! Вы мои, а я ваш!" — написал звёздный именинник.
Артист показался с цветами от поклонников, а в комментариях его стали активно поздравлять подписчики.
Накануне своего дня рождения Дзидзьо выступил в канадском Виннипеге.
"Виннипег, вы были просто потрясающие! Спасибо за безумную энергию, эмоции и незабываемую атмосферу!" — написал артист.
Теперь он отправляется в Эдмонтон, а затем даст концерт в Варшаве.
"Главный гость нашего праздника — легендарный DZIDZIO в полном составе!" — говорится в анонсе клуба.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский певец и актёр Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, заинтриговал поклонников своими высказываниями о личной жизни.
- В сети появились слухи о рождении двойни у Дзидзьо.
Музыкант признался, что в его доме стало больше любви.