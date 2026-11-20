Дзідзьо (Михайло Хома), один з найепатажніших українських артистів, вийшов на звʼязок з-за кордону.

20 листопада співак святкує своє 43-річчя. І день народження він проводить на роботі, даючи концерти на іншому континенті — у Канаді.

Дзідзьо виїхав за кордон

"Цього року мій день народження — в дорозі! Едмонтон — Торонто — Варшава — рідна Україна! Дякую Богові, мамі і татові за життя, а вам — за теплі привітання! Вітаю всіх діток із Днем захисту дітей, а дитину в собі — з днем народження! Ви мої, а я ваш!" — написав зірковий іменинник.

Артист показався з квітами від прихильників, а в коментарях його почали активно вітати підписники.

Дзідзьо Фото: Instagram

Напередодні дня народження Дзідзьо виступив у канадському Вінніпезі.

"Вінніпег, ви були неймовірні! Дякуємо за шалену енергію, емоції та незабутню атмосферу!" — написав артист.

Відео дня

Тепер він вирушає до Едмонтона, а згодом дасть концерт у Варшаві.

"Головний гість нашого свята — легендарний DZIDZIO з повним складом музикантів!" — йдеться в анонсі клубу.

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