Дзідзьо у день народження зізнався, що виїхав за кордон (фото)
Дзідзьо (Михайло Хома), один з найепатажніших українських артистів, вийшов на звʼязок з-за кордону.
20 листопада співак святкує своє 43-річчя. І день народження він проводить на роботі, даючи концерти на іншому континенті — у Канаді.
Дзідзьо виїхав за кордон
"Цього року мій день народження — в дорозі! Едмонтон — Торонто — Варшава — рідна Україна! Дякую Богові, мамі і татові за життя, а вам — за теплі привітання! Вітаю всіх діток із Днем захисту дітей, а дитину в собі — з днем народження! Ви мої, а я ваш!" — написав зірковий іменинник.
Артист показався з квітами від прихильників, а в коментарях його почали активно вітати підписники.
Напередодні дня народження Дзідзьо виступив у канадському Вінніпезі.
"Вінніпег, ви були неймовірні! Дякуємо за шалену енергію, емоції та незабутню атмосферу!" — написав артист.
Тепер він вирушає до Едмонтона, а згодом дасть концерт у Варшаві.
"Головний гість нашого свята — легендарний DZIDZIO з повним складом музикантів!" — йдеться в анонсі клубу.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, заінтригував фанатів словами про своє особисте життя.
- У мережі з'явилися чутки про народження двійні у Дзідзьо.
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