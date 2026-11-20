Украинского рэпера и видеоблогера Слевина Дадяна, известного как Kyivstoner, пытались убить в Дании. Двоих местных жителей подозревают в том, что Россия наняла их для устранения знаменитости.

Концерт Kyivstoner должен был состояться 25 сентября, но его отменили из-за задержания двух мужчин, которые планировали убить рэпера. Об этом сообщает Reuters.

Новое покушение на Kyivstoner

20 ноября телерадиокомпания DR со ссылкой на материалы судебного заседания сообщила, что двух граждан Дании подозревают в том, что их завербовали российские спецслужбы для убийства украинского рэпера Kyivstoner. Это произошло накануне его запланированного выступления.

Полиция предотвратила вероятное покушение, задержав обоих мужчин незадолго до концерта рэпера, который должен был состояться 25 сентября. Позже мероприятие было отменено. Отмечается, что в суде оба преступника отрицали свою вину.

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Кстати, посольство России в Копенгагене не комментирует эту ситуацию.

Интересно: в сентябре этого года сообщалось, что Россия вербует граждан Дании для планирования диверсий против датских оборонных предприятий, сотрудничающих с Украиной.

Kyivstoner Фото: Instagram

Kyivstoner уже не в первый раз пытаются убить

В августе этого года стало известно, что рэпер мог стать мишенью киллера в Варшаве. Лицо, совершившее заказное убийство, было задержано польскими правоохранительными органами совместно с Агентством внутренней безопасности.

Отмечалось, что задержанный киллер родом из Донбасса и якобы действовал по поручению российских спецслужб.

Почему Россия охотится за Kyivstoner

В июле ФСБ России заявила, что Kyivstoner якобы руководил подготовкой атаки на стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области. По утверждению спецслужбы, в Россию контрабандой были ввезены 35 FPV-дронов, спрятанных среди партии испанской керамической плитки.

По данным ФСБ, груз попал в Россию из Словакии через Беларусь. Беспилотники якобы были оснащены канадскими системами управления и иностранным взрывчатым веществом.

ФСБ также заявила, что место для запуска беспилотников готовили двое граждан Молдовы. Одного из них назвали россиянином с криминальным прошлым и бывшим бойцом ЧВК "Вагнер". Его задержали, после чего он якобы признал свою вину. Другой мужчина, которого обвинили в сокрытии дронов, по версии ФСБ, оказал сопротивление и погиб во время задержания.

Российская спецслужба не обнародовала доказательств в подтверждение этих заявлений. Kyivstoner опроверг обвинения и заявил, что не имеет отношения к подготовке атаки.

Кстати, Kyivstoner — украинский рэпер, видеоблогер и актёр, который стал известен как участник группы "Грибы" и долгое время работал в России. Незадолго до российского вторжения он вернулся в Украину, а после начала войны осудил действия агрессора.

Рэпер Kyivstoner Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Kyivstoner дал интервью российскому блогеру Юрию Дудю. Он заявил, что в Украине нет свободы слова и люди страдают из-за собственного правительства, а ситуация в России его не касается.

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