Українського репера і відеоблогера Слевіна Дадяна, відомого як Kyivstoner, намагалися вбити у Данії. Двох місцевих жителів підозрюють у тому, що Росія найняла їх для ліквідації знаменитості.

Концерт Kyivstoner мав відбутися 25 вересня, але його скасували через затримання двох чоловіків, які планували вбити репера. Про це повідомляє Reuters.

Новий замах на Kyivstoner

20 листопада телерадіокомпанія DR із посиланням на матеріали судового засідання повідомила, що двох громадян Данії підозрюють у тому, що їх завербували російські спецслужби для вбивства українського репера Kyivstoner. Це сталося напередодні його запланованого виступу.

Поліція зірвала ймовірний замах, затримавши обох чоловіків незадовго до концерту репера, який мав відбутися 25 вересня. Згодом захід було скасовано. Зазначається, що у суді обидва злочинці заперечили свою провину.

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До речі, посольство Росії в Копенгагені не коментує цю ситуацію.

Цікаво: у вересні цього року повідомлялось, що Росія вербує громадян Данії для планування диверсій проти данських оборонних підприємств, які співпрацюють з Україною.

Kyivstoner Фото: Instagram

Kyivstoner не вперше намагаються вбити

У серпні цього року стало відомо, що репер міг стати ціллю кілера у Варшаві. Виконавця замовного вбивства затримали польські правоохоронці разом з Агентством внутрішньої безпеки.

Зазначалося, що затриманий кілер походить із Донбасу та нібито діяв за завданням російських спецслужб.

Чому Росія полює на Kyivstoner

У липні ФСБ Росії заявила, що Kyivstoner нібито керував підготовкою атаки на стратегічне підприємство оборонно-промислового комплексу в Московській області. За твердженням спецслужби, до Росії контрабандою завезли 35 FPV-дронів, схованих серед партії іспанської керамічної плитки.

За даними ФСБ, вантаж потрапив до Росії зі Словаччини через Білорусь. Безпілотники нібито були оснащені канадськими системами керування та іноземною вибухівкою.

ФСБ також заявила, що місце для запуску безпілотників готували двоє громадян Молдови. Одного з них назвали росіянином із кримінальним минулим і колишнім бійцем ПВК "Вагнер". Його затримали, після чого він нібито визнав провину. Інший чоловік, якого звинуватили у приховуванні дронів, за версією ФСБ, чинив опір і загинув під час затримання.

Російська спецслужба не оприлюднила доказів на підтвердження цих заяв. Kyivstoner заперечив звинувачення та сказав, що не має відношення до підготовки атаки.

До слова, Kyivstoner — український репер, відеоблогер та актор, який здобув популярність як учасник гурту "Гриби" і тривалий час працював у Росії. Незадовго до російського вторгнення він повернувся в Україну, а після початку війни засудив дії агресора.

Репер Kyivstoner Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Kyivstoner дав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. Він заявив, що в Україні немає свободи слова і страждають люди через власний уряд, а ситуація в Росії його не стосується.

Проти колишнього принца Ендрю та його ексдружини Сари Фергюсон влаштував змову скандальний фінансист Джеффрі Епштейн, який хотів, аби вони "заткнули роти".

До речі, дружина Ігоря Поклада розповіла, як окупанти хотіли вбити її чоловіка.