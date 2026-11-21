48-летний голливудский актёр Эштон Катчер стал миллиардером. Знаменитость инвестировал в Anthropic 435 миллионов долларов в обмен на 0,5 % её акций. Таким образом, компания сделала звезду магнатом.

Эштон Катчер осуществил инвестиции через свой венчурный фонд Sound Ventures. В настоящее время его доля оценивается в семь миллиардов долларов при общей оценке всей компании Anthropic в 1,4 трлн долларов. Об этом сообщает Fortune.

Эштон Катчер стал миллиардером

По данным источника, это стало настоящим финансовым успехом для первых инвесторов Anthropic, среди которых есть представители Голливуда. Так, венчурная компания Sound Ventures — соучредителями которой в 2015 году стали Гай Осири и актёр Эштон Катчер — владеет долей около 0,5% в Anthropic, которая оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

Интересно, что незадолго до выхода компании Anthropic на биржу Кутчер покинул руководство Sound Ventures, чтобы основать новую венчурную компанию. В письме для инвесторов актёр заявил, что планирует заняться инвестициями в инфраструктуру, энергетику и передовые технологии.

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Эштон Катчер стал миллиардером Фото: Anthropic

Что известно о Катчере

Актёр известен по ролям в таких фильмах, как "Больше, чем секс", "Однажды в Вегасе", "Джобс: Империя соблазна" и других. В последнее время Кутчер редко появляется на экранах и всё больше времени уделяет своему бизнесу в сфере инвестиций и ресторанов.

С 2012 года Катчер вместе с актрисой украинского происхождения Милой Кунис. Пара поженилась после трёх лет отношений. Супруги воспитывают двоих детей: 12-летнюю Вайатт и девятилетнего Димитрия.

Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американскую актрису Милу Кунис и Эштона Катчера заметили во время редкой прогулки с детьми.

СМИ сообщали, что у пары начались серьёзные проблемы: всё из-за того, что муж сильно занят бизнесом.

Кроме того, звездную пару заметили на редком свидании. Они вышли из реформаторской синагоги после посещения шаббата в Лос-Анджелесе.