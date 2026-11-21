48-річний голлівудський актор Ештон Кутчер став мільярдером. Знаменитість інвестував у Anthropic 435 мільйонів доларів за 0,5% її акцій. Таким чином, компанія зробила зірку магнатом.

Ештон Кутчер зробив інвестиції через свій венчурний фонд Sound Ventures. Наразі його частка оцінюється в сім мільярдів доларів із загальної оцінки всієї компанії Anthropic у 1,4 трлн доларів. Про це повідомляє Fortune.

Ештон Кутчер став мільярдером

За даними джерела, це стало справжнім фінансовим успіхом для перших інвесторів Anthropic, серед яких є представники Голлівуду. Так, венчурна фірма Sound Ventures — співзасновниками якої у 2015 році стали Гай Осірі та актор Ештон Кутчер — володіє часткою близько 0,5% в Anthropic, що оцінюється приблизно в 7 мільярдів доларів.

Цікаво, що незадовго до виходу компанії Anthropic на біржу Кутчер залишив керівництво Sound Ventures, щоби заснувати нову венчурну компанію. У листі для інвесторів актор заявив, що планує зайнятися інвестиціями в інфраструктуру, енергетику та глибокі технології.

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Ештон Кутчер став мільярдером Фото: Anthropic

Що відомо про Кутчера

Актор відомий за ролями у таких картинах, як "Більше, ніж секс", "Одного разу у Вегасі", "Джобс: Імперія спокуси" та інших. Останнім часом Кутчер рідко з’являється на екранах і все більше часу приділяє своєму бізнесу у сфері інвестицій та ресторанів.

З 2012 року Кутчер разом із актрисою українського походження Мілою Куніс. Пара одружилася після трьох років стосунків. Подружжя виховує двох дітей: 12-річну Ваятт та дев'ятирічного Димитрія.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американську акторку Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на рідкісній прогулянці з дітьми.

ЗМІ повідомляли, що у пари почалися серйозні проблеми: усе через сильну зайнятість чоловіка бізнесом.

Крім того, зіркове подружжя помітили на рідкісному побаченні. Вони вийшли з реформаторської синагоги після відвідування шабату в Лос-Анджелесі.