Украинская блогерша и певица Анастасия Арбузова получила судебный иск, поданный против неё магазином брендовой одежды. От инфлюенсерши требуют более одного миллиона гривен в качестве компенсации за якобы нанесённый ущерб.

Анастасия Арбузова якобы нанесла ущерб бренду на сумму 25 миллионов гривен. Об этом блогерша рассказала на своей странице в Instagram (anastasiia.ar.buzova).

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В чём суть скандала

По словам Анастасии, в декабре 2025 года она увидела в сети видео других блогеров, которые обсуждали украинские брендовые магазины. Они оценивали качество и оригинальность товаров, и Арбузова тоже решила снять подобный ролик.

Инфлюенсерша отметила, что видео получилось эмоциональным, но через три дня его удалили.

"Это не было моим личным мнением, я просто комментировала видео, взятые из социальных сетей. Спустя восемь месяцев мне пришло уведомление в приложении "Дія" о том, что на меня подан судебный иск. Госпожа Ольга Федорова, которая представляется владелицей магазина Symbol, подает на меня в суд. И не просто подает, а утверждает, что из-за моего видео я нанесла им ущерб в размере 25 млн гривен", — подчеркнула Арбузова.

Видео дня

Теперь от блогерши требуют более миллиона гривен компенсации за якобы причиненный ущерб. Анастасия не понимает, почему на нее обрушились с обвинениями и подали в суд.

"То есть у нас в стране нет войны, нет отключений света, нет ракетных ударов, это всё Арбузова. Во всём виновата Арбузова… У меня вопрос: а почему вы до**ались только ко мне? А почему вы не до**ались к тем блогерам, а также телеканалам, которые снимали видео? До**ались ко мне, потому что у меня большая аудитория? Ладно. А если я сейчас начну подавать иски на хейтеров, которые каждый день пишут мне комментарии, и утверждать, что из-за этого у меня не берут рекламу, что вы нанесли мне ущерб, то я тогда вообще стану миллионершей", — заявила Арбузова.

Анастасия отметила, что позже расскажет все подробности и покажет, как будут развиваться судебные процессы и чем всё закончится.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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