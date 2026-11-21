Українська блогерка та співачка Анастасія Арбузова отримала позов до суду, який подав на неї магазин брендового одягу. Від інфлюенсерки вимагають понад один мільйон гривень компенсації за нібито завдані збитки.

Анастасія Арбузова нібито завдала збитків бренду на 25 мільйонів гривень. Про це блогерка розповіла на своїй сторінці в Instagram (anastasiia.ar.buzova).

Важливо

"Про це ніхто не говорив": блогерка Арбузова – про скандал із могилою Ірини Фаріон

У чому суть скандалу

За словами Анастасії, у грудні 2025 року вона побачила у мережі відео інших блогерів, які обговорювали українські брендові магазини. Вони оцінювали якість та оригінальність товарів, і Арбузова теж вирішила записати подібний ролик.

Інфлюенсерка зазначила, що відео вийшло емоційне, але через три дні його знесли.

"Це була не моя особиста думка, я просто коментувала відео, які були взяті із соцмереж. Вісім місяців потому мені прийшло повідомлення у Дію, що на мене є судовий позов. Пані Ольга Федорова, яка представляється власницею магазину Symbol, подає на мене до суду. І не просто подає, а стверджує, що через моє відео я завдала їм збитків на 25 млн гривень", — наголосила Арбузова.

Відео дня

Тепер від блогерки вимагають понад один мільйон гривень компенсації за нібито завдані збитки. Анастасія не розуміє, чому на неї накинулась зі звинуваченнями і подали до суду.

"Тобто в нас у країні війни немає, відключення світла немає, прильотів немає, це все Арбузова. В усьому винна Арбузова… В мене питання, а чого ви до**алися лише до мене? А чого ви не до**алися до тих блогерів, а також телеканалів, які знімали відео? До**алися до мене, тому що в мене велика аудиторія? Добре. А якщо я зараз почну подавати позови на хейтерів, які пишуть мені кожного дня коментарі, і стверджувати, що через це в мене не беруть рекламу, ви мені завдали збитків, то я тоді взагалі буду мільйонершою", — висловилась Арбузова.

Анастасія зауважила, що згодом розповість усі подробиці та покаже, як розвиватимуться судові процеси і чим усе закінчиться.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Арбузова перед своїм весіллям зіткнулася з неприємною ситуацією. Гості зірки соцмереж відмовились приїхати до Києва на її весілля через безпекову ситуацію.

У Львові розгорівся гучний скандал навколо родини вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Приводом для гострої дискусії став візит Арбузової на Личаківський цвинтар, де похована професорка.

Крім того, блогерка нарвалася на хейт після критики Миколаєва. Учасниця шоу "Супермама" поскаржилася на бруд та погані дороги в місті.