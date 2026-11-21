Украинский блогер и певец THE OLEG похудел более чем на 30 килограммов без помощи уколов. Максимальный вес знаменитости составлял 108 кг. Главным толчком к переменам в жизни стала резкая поддержка близких.

Олегу всегда говорили, что он "толстый" и ему нужно заняться спортом. Это не обижало мужчину, а наоборот — мотивировало его сбросить вес. Об этом блогер откровенно рассказал в интервью Оксане Кучме.

Как блогеру удалось похудеть

Когда Олег начал вести свой блог, он весил 108 килограммов. Его вес постоянно колебался — от 105 до 110 кг. Тогда мужчина думал, что он "худышка", но благодаря друзьям понял, что нужно менять внешность.

"Когда я весил 105 кг, я думал: „Вот я худышка“. Но очень круто, когда у тебя есть настоящие друзья. Друзья мне говорили: „Олег, ты толстый, толстый, толстый, толстый. Ты стремный, ты толстый". Я им очень благодарен за это. И это же не для того, чтобы обидеть. Это для того, чтобы "Олег, иди в зал, позанимайся спортом", — рассказал блогер.

Видео дня

Олег категорически отказался от уколов для похудения, поскольку считает, что нельзя сбросить вес, просто перестав есть. Тем более что после завершения курса препаратов аппетит усиливается вдвое.

"Всё дело в том, что как только ты перестаёшь пить, ведь ты же не можешь пить всю жизнь. Вот ты перестаёшь это делать, и у тебя появляется аппетит, вдвое сильнее прежнего. А потом вес возвращается, причём ещё больше", — заявил блогер.

Успешное похудение для Олега — это обычная дисциплина, но она даётся ему очень тяжело. По его словам, самое сложное — психологически настроить себя на четкий график, когда ты вынужден ходить в спортзал в определенные дни без каких-либо пропусков, а также постоянно контролировать основные привычки, например, употребление трех литров воды ежедневно.

Как раньше выглядел Олег Фото: Скрин видео Как сейчас выглядит Олег Фото: Скрин видео

Отметим, что THE OLEG стал известен в Украине благодаря видео, в котором он дарит цветы незнакомкам в людных местах. Кроме того, блогер снимает ролики о добрых делах и поддержке людей.

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