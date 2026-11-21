"Друзья говорили: ты стремный и жирный": как известный блогер похудел более чем на 30 кг (фото)
Украинский блогер и певец THE OLEG похудел более чем на 30 килограммов без помощи уколов. Максимальный вес знаменитости составлял 108 кг. Главным толчком к переменам в жизни стала резкая поддержка близких.
Олегу всегда говорили, что он "толстый" и ему нужно заняться спортом. Это не обижало мужчину, а наоборот — мотивировало его сбросить вес. Об этом блогер откровенно рассказал в интервью Оксане Кучме.
Как блогеру удалось похудеть
Когда Олег начал вести свой блог, он весил 108 килограммов. Его вес постоянно колебался — от 105 до 110 кг. Тогда мужчина думал, что он "худышка", но благодаря друзьям понял, что нужно менять внешность.
"Когда я весил 105 кг, я думал: „Вот я худышка“. Но очень круто, когда у тебя есть настоящие друзья. Друзья мне говорили: „Олег, ты толстый, толстый, толстый, толстый. Ты стремный, ты толстый". Я им очень благодарен за это. И это же не для того, чтобы обидеть. Это для того, чтобы "Олег, иди в зал, позанимайся спортом", — рассказал блогер.
Олег категорически отказался от уколов для похудения, поскольку считает, что нельзя сбросить вес, просто перестав есть. Тем более что после завершения курса препаратов аппетит усиливается вдвое.
"Всё дело в том, что как только ты перестаёшь пить, ведь ты же не можешь пить всю жизнь. Вот ты перестаёшь это делать, и у тебя появляется аппетит, вдвое сильнее прежнего. А потом вес возвращается, причём ещё больше", — заявил блогер.
Успешное похудение для Олега — это обычная дисциплина, но она даётся ему очень тяжело. По его словам, самое сложное — психологически настроить себя на четкий график, когда ты вынужден ходить в спортзал в определенные дни без каких-либо пропусков, а также постоянно контролировать основные привычки, например, употребление трех литров воды ежедневно.
Отметим, что THE OLEG стал известен в Украине благодаря видео, в котором он дарит цветы незнакомкам в людных местах. Кроме того, блогер снимает ролики о добрых делах и поддержке людей.
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