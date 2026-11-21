Український блогер і співак THE OLEG схуднув на понад 30 кілограмів без допомоги уколів. Найбільша вага знаменитості була 108 кг. Головним поштовхом до змін у житті стала жорстка підтримка близьких.

Олегу завжди казали, що він "жирний" і йому потрібно зайнятися спортом. Це не ображало чоловіка, а навпаки – вмотивувало скинути вагу. Про це блогер відверто розповів в інтерв’ю Оксані Кучмі.

Як блогеру вдалося схуднути

Коли Олег почав вести власний блог, то важив 108 кілограмів. Його вага постійно коливалась – від 105 до 110 кг. Тоді чоловік думав, що він "худишка", але завдяки друзям він зрозумів, що треба змінювати зовнішність.

"Коли я важив 105 кг, то я думав: "От я худишка". Але дуже круто, коли в тебе є правильні друзі. Мені друзі казали: "Олег, ти жирний, жирний, жирний, жирний. Ти стрьомний, ти жирний". Я їм дуже вдячний за це. І це ж не так, щоб образити. Це так, щоб "Олег, йди в зал, позаймайся спортом"", — розповів блогер.

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Олег категорично відмовився від уколів для схуднення, бо вважає, що не можна скинути вагу на тому, коли просто перестаєш їсти. Тим паче, після завершення курсу препаратів апетит приходить вдвічі більший.

"Фішка в тому, що як тільки ти перестаєш колоти, ти ж не можеш його колоти все життя. Ось ти перестаєш це робити і до тебе апетит приходить вдвічі сильніший. Потім повертається вага ще більша", – заявив блогер.

Успішне схуднення для Олега – це звичайна дисципліна, але вона дається дуже важко. За його словами, найскладніше — психологічно налаштувати себе на чіткий графік, коли ти змушений ходити до спортзалу у певні дні без жодних пропусків, а також постійно контролювати базові звички, наприклад, вживання трьох літрів води щодня.

Як раніше виглядав Олег Фото: Скрін відео Як зараз виглядає Олег Фото: Скрін відео

Зауважимо, THE OLEG став відомим в Україні завдяки відео, де він дарує квіти незнайомкам у людних місцях. Крім цього, блогер знімає ролики про добрі справи і підтримку людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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