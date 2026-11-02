"Це не для мене": Євген Кошовий заговорив про своє схуднення

Український актор та зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий заявив, що відмовився від дієт і розкрив, як йому вдається тримати форму. Раніше комік дотримувався правильного харчування і займався спортом. У результаті йому вдалось скинути вісім кілограмів.

Як виявилось, наразі Євген Кошовий не займається спортом і він залишив схуднення у минулому. Стосовно дієт гуморист зізнався, що це не для нього. Про це телезірка розповів у проєкті "Ближче до зірок".

Як Кошовий тримає форму

За словами актора, раніше він займався фізичними вправами та правильно харчувався. У результаті Євген схуд на вісім кілограмів. Втім, наразі зі спортом у нього не складається. Що стосується дієт, то Кошовий заявив, що це не для нього.

Однак гуморист пожартував, що єдиний лайфхак, який йому допомагає тримати форму – це просто за потреби втягувати живіт.

"Зі спортзалу як вийшов, так і тут. Не вийшло! Я втягую живіт… Я не буду триндіти, я такий, який є. По часу щось їсти, щось те… Короче, це не для мене. Це дівчата за цим стежать, добре, що їх багато у мене в сім’ї", — сказав комік.

Видео дня

Як зараз виглядає Євген Кошовий Фото: Скрін відео

Кошового критикували у мережі

У 2025 році комік відповів на критику у мережі через зміни у фігурі.

"Ну так нехай вони (хейтери) стежать за своїми кілограмами. Господи, раціон треба розписати їм?!" – заявляв зірка "Кварталу".

Тоді Кошовий розповів, що займається спортом і завдяки цьому схуд на шість кілограмів. Він зазначав, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Гуморист Євген Кошовий Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Кошовий розповів про виїзд старшої доньки Варвари за кордон на навчання. За його словами, він переживає через свою дитину, яка почала доросле життя в Італії.

Як виявилось, донька коміка також пішла в шоу-бізнес. Дівчина обрала менеджмент і режисуру галузі.

Крім того, гуморист зізнався, що час від часу бачиться зі своїм кращим другом та президентом України Володимиром Зеленським, проте ексколеги цього не анонсують публічно.