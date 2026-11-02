"Это не для меня": Евгений Кошевой заговорил о своем похудении

Украинский актер и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой заявил, что отказался от диет, и рассказал, как ему удается поддерживать форму. Ранее комик придерживался правильного питания и занимался спортом. В результате ему удалось сбросить восемь килограммов.

Как оказалось, в настоящее время Евгений Кошевой не занимается спортом и оставил похудение в прошлом. Что касается диет, юморист признался, что это не для него. Об этом телезвезда рассказал в проекте "Ближе к звездам".

Как Кошевой поддерживает форму

По словам актера, раньше он занимался физическими упражнениями и правильно питался. В результате Евгений похудел на восемь килограммов. Впрочем, сейчас со спортом у него не складывается. Что касается диет, то Кошевой заявил, что это не для него.

Однако юморист пошутил, что единственный лайфхак, который помогает ему поддерживать форму, — это просто втягивать живот, когда нужно.

"Из спортзала как вышел, так и здесь. Не получилось! Я втягиваю живот… Я не буду болтать, я такой, какой есть. По времени что-то есть, что-то такое… Короче, это не для меня. За этим следят девушки, хорошо, что их много у меня в семье", — сказал комик.

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Как сейчас выглядит Евгений Кошевой Фото: Скрин видео

Кошевого раскритиковали в сети

В 2025 году комик ответил на критику в сети в связи с изменениями в фигуре.

"Ну да, пусть они (хейтеры) следят за своими килограммами. Боже, им что, рацион расписать?!!" — заявил звезда "Квартала".

Тогда Кошевой рассказал, что занимается спортом и благодаря этому похудел на шесть килограммов. Он отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Юморист Евгений Кошевой Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений Кошевой рассказал о том, что его старшая дочь Варвара уехала за границу на учебу. По его словам, он переживает за свою дочь, которая начала взрослую жизнь в Италии.

Как оказалось, дочь комика также пошла в шоу-бизнес. Девушка выбрала менеджмент и режиссуру в этой сфере.

Кроме того, юморист признался, что время от времени встречается со своим лучшим другом и президентом Украины Владимиром Зеленским, однако бывшие коллеги не афишируют это публично.