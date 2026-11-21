Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала роскошный образ на публике. Супруга президента в ярком сливово-фиолетовом костюме появилась на церемонии вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards".

Во Всемирный день ребенка Елена Зеленская поздравила лауреатов и объявила победительниц в номинации "Послы тепла". Соответствующие кадры с мероприятия первая леди опубликовала на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядела Зеленская

Для появления на публике Елена выбрала деловой и элегантный костюм насыщенного сливово-фиолетового оттенка. Приталенный жакет красиво подчеркнул фигуру первой леди, а прямые брюки дополнили стильный ансамбль.

Зеленская сделала акцент на изящной золотистой броши, которая идеально дополнила роскошный образ.

Свой наряд первая леди дополнила естественной укладкой волос, а также макияжем с акцентом на глаза, легким румянцем и губами. Образ завершили золотистые серьги, придающие ему сияние.

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Елена Зеленская в роскошном наряде Фото: Instagram Елена Зеленская в роскошном наряде Фото: Instagram Елена Зеленская в роскошном наряде Фото: Instagram

Зеленская любит дорогие украшения

Недавно Зеленская появилась на публике в изысканном образе, в котором акцентировала внимание на дорогой брошке. Для выхода в свет Елена выбрала деловой костюм шоколадного цвета. Дополнением образа стали маленькие серьги, легкий нюдовый макияж и стильная укладка.

На пиджак первая леди приколола украшение от украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы.Украшение создала крымскотатарская дизайнер Эдие Каримова-Ибадуллаева.

Брошь Зеленской состоит из интересных элементов: миндаль — это символ молодой девушки, цветок — олицетворяет женщину в расцвете сил, а шипка — служит оберегом. Стоимость такого элегантного украшения составляет 12 500 гривен.

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Елена Зеленская появилась на публике в изысканном наряде, который лишь подчеркивает её вкус и стиль. Первая леди вышла в свет в костюме терракотового оттенка, который она дополнила золотой брошью в виде тризуба.

Также первая леди появилась на публике в роскошном образе, который дополнила эксклюзивным аксессуаром. Супруга президента выбрала чокер "Свет Вертепа" от известной дизайнерки Оксаны Борийчук.

Кроме того, Зеленская продемонстрировала стильный образ с дорогостоящими аксессуарами. В магазинах подобные серьги стоят от 50 тысяч и достигают почти 80 тысяч гривен.