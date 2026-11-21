Перша леді України Олена Зеленська вкотре продемонструвала розкішний образ на публіці. Дружина президента в яскравому сливово-фіолетовому костюмі з’явилася на врученні національної відзнаки "Родина для кожної дитини. Better Care Awards".

У Всесвітній день дитини Олена Зеленська привітала лауреатів та оголосила переможниць у номінації "Амбасадори тепла". Відповідні кадри із заходу перша леді оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (olenazelenska_official).

Як виглядала Зеленська

Для появи на публіці Олена обрала діловий і елегантний костюм насиченого сливово-фіолетового відтінку. Приталений жакет гарно підкреслив фігуру першої леді, а прямі брюки доповнили стильний ансамбль.

Зеленська зробила акцент на витонченій золотистій брошці, яка ідеально доповнила розкішний образ.

Свій аутфіт перша леді завершила природньою укладкою волосся, а також макіяжем з акцентом на очі, легкий рум’янець і губи. Образ завершили золотисті сережки, які додають сяйва.

Відео дня

Олена Зеленська у розкішному вбранні Фото: Instagram Олена Зеленська у розкішному вбранні Фото: Instagram Олена Зеленська у розкішному вбранні Фото: Instagram

Зеленська полюбляє коштовні прикраси

Нещодавно Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Для виходу у світ Олена обрала діловий костюм шоколадного кольору. Доповненням образу стали маленькі сережки, легкий нюдовий макіяж та стильна укладка.

На піджак перша леді приколола прикрасу від українського бренду Courabié. Брошка із колекції, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар та Örnek — традиційному орнаменту киримли.Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Брошка Зеленської створена з цікавих елементів: мигдаль – це знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка – як оберіг. Вартість такої елегантної прикраси становить 12 500 гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому вбранні, яке лише підкреслює її смак та стиль. Перша леді вийшла у світ у костюмі теракотового відтінку, який вона доповнила золотою брошкою у вигляді тризуба.

Також перша леді вийшла на публіку у розкішному образі, який доповнила ексклюзивним аксесуаром. Дружина президента обрала чокер "Світло Вертепу" від відомої дизайнерки Оксани Борійчук.

Крім того, Зеленська продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами. У магазинах схожі сережки коштують від 50 тисяч і сягають майже 80 тисяч гривень.