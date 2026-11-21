На 60-летнего американского актёра Стивена Болдуина подали в суд. От него требуют шесть миллионов долларов за то, что он повредил отель "Сент-Фрэнсис" в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Инцидент произошёл ещё в июле 2024 года. Стивен Болдуин повредил несколько номеров, коридоры, потолок и стены исторического отеля "Сент-Фрэнсис". Об этом сообщает PEOPLE.

В чём обвиняют Болдуина

В судебном иске утверждается, что Болдуин, находясь в отеле, "ударил, задел или иным образом вызвал срабатывание" спринклера (системы пожаротушения), расположенного в ванной комнате его номера.

В результате этой утечки воды были нанесены значительные повреждения нескольким номерам, коридорам, потолкам, стенам и другим частям исторического отеля "Сент-Фрэнсис".

Сам Болдуин объяснил администрации отеля, что случайно задел головку спринклера полотенцем, из-за чего тот сработал.

Видео дня

В итоге страховая компания выплатила более 6 миллионов долларов компании Heritage Hotels and Resorts, управляющей отелем, для покрытия расходов на "масштабные восстановительные и ремонтные работы".

Теперь страховая компания требует возмещения этих средств в рамках гражданского иска. Истец утверждает, что Болдуин действовал "неосторожно и небрежно" и не проявил "надлежащей осмотрительности при пользовании гостиничным номером", что привело к срабатыванию системы пожаротушения.

В ответ адвокаты актёра подали ходатайство о переносе рассмотрения дела из Верховного суда штата Нью-Йорк в другую судебную инстанцию.

Адвокат Болдуина, Росс Кайзер, заявил, что его клиент "знает об этом безосновательном иске и отвергает утверждения о том, что он несет какую-либо ответственность за указанные убытки".

"После случайного срабатывания спринклера он немедленно сообщил об этом администрации отеля. Впоследствии ему сообщили, что персонал отеля не смог попасть в техническое помещение, чтобы перекрыть воду. Поскольку дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде, мы пока воздержимся от дальнейших комментариев", — добавил Кайзер.

Как сейчас выглядит актер Стивен Болдуин Фото: Instagram

Что известно о Болдуине

Стивен Болдуин — младший из четырёх братьев-актёров Болдуинов (остальные трое — Алек, Дэниел и Уильям).

Он снимался в фильмах "Подозрительные лица", "Ловушка для свингерсов", "Рожденный четвертого июля". В 2008 году Болдуин присоединился к консервативному евангелическому христианскому радио-ток-шоу Кевина МакКуллога.

Интересно, но в сентябре 2018 года Стивену было присвоено звание профессора Киевского университета культуры.

Стивен Болдуин Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Голливудская актриса и звезда фильма "Блондинка в законе" Сельма Блэр была арестована после инцидента, произошедшего во время рейса авиакомпании Delta из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Украинская блогерша и певица Анастасия Арбузова получила судебный иск, поданный против неё магазином брендовой одежды. От инфлюенсерши требуют более одного миллиона гривен компенсации за якобы нанесённый ущерб.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит подали иск о клевете в американский суд против блогерши Кэндис Оуэнс, которая распространяла неподтвержденные утверждения о половой принадлежности первой леди и их семейных отношениях.