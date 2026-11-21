На 60-річного американського актора Стівена Болдвіна подали до суду. Від нього вимагають шість мільйонів доларів за те, що він пошкодив готель "Сент-Френсіс" у місті Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Випадок трапився ще у липні 2024 року. Стівен Болдвін пошкодив кілька номерів, коридори, стелю та стіни історичного готелю "Сент-Френсіс". Про це повідомляє PEOPLE.

У чому звинувачують Болдвіна

У судовому позові стверджується, що Болдвін, перебуваючи у готелі, "вдарив, зачепив або іншим чином спричинив спрацювання" спринклера (системи пожежогасіння), розташованого у ванній кімнаті його номера.

Внаслідок цього витік води призвів до масштабних пошкоджень кількох номерів, коридорів, стель, стін та інших частин історичного готелю "Сент-Френсіс".

Сам Болдвін пояснив адміністрації готелю, що випадково зачепив головку спринклера рушником, через що той увімкнувся.

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Зрештою, страхова компанія виплатила понад 6 мільйонів доларів компанії Heritage Hotels and Resorts, яка управляє готелем, для покриття витрат на "масштабні відновлювальні та ремонтні роботи".

Тепер страхова компанія вимагає відшкодування цих коштів у межах цивільного позову. Позивач стверджує, що Болдвін діяв "необережно та недбало" і не виявив "належної обачності під час користування готельним номером", що призвело до спрацювання системи пожежогасіння.

У відповідь адвокати актора подали клопотання про перенесення розгляду справи з Верховного суду штату Нью-Йорк до іншої судової інстанції.

Адвокат Болдвіна, Росс Кайзер, заявив, що його клієнт "знає про цей безпідставний позов і відкидає твердження про те, що він несе будь-яку відповідальність за згадані збитки".

"Після випадкового спрацювання спринклера він негайно повідомив про це адміністрацію готелю. Згодом йому повідомили, що персонал готелю не зміг потрапити до технічного приміщення, щоб перекрити воду. Оскільки справа наразі перебуває на розгляді в суді, ми поки що утримаємося від подальших коментарів", — додав Кайзер.

Як зараз виглядає актор Стівен Болдвін Фото: Instagram

Що відомо про Болдвіна

Стівен Болдвін — молодший із чотирьох братів-акторів Болдвінів (інші троє — Алек, Деніел і Вільям).

Він знімався у фільмах "Підозрілі обличчя", "Пастка для свінгерів", "Народжений четвертого липня". У 2008 році Болдвін приєднався до консервативного євангельського християнського радіо-ток-шоу Кевіна МакКуллога.

Цікаво, але Стівену у вересні 2018 року було присвоєно звання професора Київського університету культури.

Стівен Болдвін Фото: Скрін відео

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