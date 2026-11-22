Уже более десяти лет Ник Кеннон борется с неизлечимым аутоиммунным заболеванием, но новая фотография из больницы заставила его обратиться к миллионам поклонников с просьбой о молитве.

Американский телеведущий, актёр и музыкант Ник Кеннон оказался в больничной палате и обратился к поклонникам с необычной просьбой. 46-летний ведущий шоу "The Masked Singer" опубликовал фотографию из больницы, на которой он лежит в медицинской маске, и попросил молиться за него. Это произошло на фоне его многолетней борьбы с волчанкой — хроническим аутоиммунным заболеванием, которое может поражать внутренние органы. О госпитализации артиста сообщило американское издание E! News. Впрочем, из публикации не известно, почему Кеннон оказался в больнице и сколько времени он там проведёт.

Кроме того, Кеннон сам сообщил о своей госпитализации в социальных сетях. 20 ноября телеведущий опубликовал в Instagram фотографию, на которой он лежит в больничной койке. На снимке он укрыт одеялом, а его лицо закрывает медицинская маска.

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К фотографии Кеннон добавил эмоциональное обращение: "Этот мир действительно может многое у тебя отнять! Молитесь за меня все".

Кроме того, он использовал хэштег #LupusWarrior, который можно перевести как "Боец с волчанкой".

Какая болезнь у Ника Кеннона

О проблемах со здоровьем Ник Кеннон открыто рассказывает уже много лет. В 2012 году у него диагностировали волчаночный нефрит — форму системной красной волчанки, поражающую почки. У больного человека иммунная система ошибочно атакует собственные ткани и органы организма.

Тогда же телеведущий попал в больницу из-за почечной недостаточности. Впоследствии у него также обнаружили тромбы в лёгких. О серьёзности тогдашних проблем со здоровьем Кеннон рассказывал в интервью CNN, отмечая, что врачи выявили заболевание после ряда обследований.

В январе 2022 года, спустя десять лет после постановки диагноза, Кеннон опубликовал видео, в котором вспомнил об этом периоде своей жизни.

"Десять лет назад я пережил внезапную и загадочную болезнь, которая едва не унесла мою жизнь. Тогда я даже не знал, что это волчанка", — рассказывал артист.

По его словам, борьба с болезнью заставила его полностью пересмотреть свои привычки и образ жизни. Он стал уделять больше внимания питанию, физической активности и отдыху.

Ранее Кеннон также упоминал о поддержке своей бывшей жены, певицы Мэрайи Кэри, в первые месяцы борьбы с болезнью. В интервью подкасту The Diary of a CEO в 2023 году он назвал её своей опорой и сказал, что именно её настойчивость в общении с врачами сыграла важную роль в тот период.

Как телеведущий научился жить с волчанкой

Ник Кеннон неоднократно отмечал, что после постановки диагноза ему пришлось изменить свой повседневный распорядок. Он более внимательно относится к своему здоровью, следит за физической нагрузкой и старается соблюдать режим.

В одном из интервью телеведущий рассказывал, насколько важными для него стали тренировки.

"Я тренируюсь, чтобы выжить. Это вызов, но я создан для этого", — говорил Кеннон.

Он также рассказывал, что старается правильно питаться, достаточно отдыхать и заниматься спортом два раза в день.

В 2022 году артист вспоминал, что во время борьбы с болезнью ему пришлось восстанавливать свою жизнь не только физически, но и психологически.

Пока неизвестно, сколько времени Ник Кеннон проведёт в больнице и связана ли его госпитализация с новыми осложнениями волчанки. Сам телеведущий пока не обнародовал дополнительной информации о своём состоянии.

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