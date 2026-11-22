Понад десять років Нік Кеннон бореться з невиліковною аутоімунною хворобою, але нова фотографія з лікарні змусила його звернутися до мільйонів шанувальників із проханням про молитву.

Американський телеведучий, актор і музикант Нік Кеннон опинився на лікарняному ліжку та звернувся до шанувальників із незвичним проханням. 46-річний ведучий шоу "The Masked Singer" опублікував фотографію з лікарні, на якій він лежить у медичній масці, та попросив молитися за нього. Це сталося на тлі його багаторічної боротьби з вовчаком — хронічним аутоімунним захворюванням, яке може вражати внутрішні органи. Про госпіталізацію артиста повідомило американське видання E! News. Втім, з публікації не відомо, чому Кеннон опинився в лікарні та скільки часу він там проведе.

Також про свою госпіталізацію Кеннон повідомив сам у соціальних мережах. 20 листопада телеведучий опублікував в Instagram фотографію, на якій лежить у лікарняному ліжку. На знімку він укритий ковдрою, а його обличчя закриває медична маска.

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До фотографії Кеннон додав емоційне звернення: "Цей світ справді може багато чого від тебе забрати! Моліться за мене всі".

Також він використав хештег #LupusWarrior, що можна перекласти як "Боєць із вовчаком".

На яку хворобу страждає Нік Кеннон

Про проблеми зі здоров'ям Нік Кеннон відкрито розповідає вже багато років. У 2012 році в нього діагностували вовчаковий нефрит — форму системного червоного вовчака, яка вражає нирки. У хворої людини імунна система помилково атакує власні тканини та органи організму.

Тоді ж телеведучий потрапив до лікарні через ниркову недостатність. Згодом у нього також виявили тромби в легенях. Про серйозність тодішніх проблем зі здоров'ям Кеннон розповідав в інтерв'ю CNN, зазначаючи, що лікарі виявили захворювання після низки обстежень.

У січні 2022 року, через десять років після встановлення діагнозу, Кеннон ділився відео, в якому згадав про той період життя.

"Десять років тому я пережив раптову й загадкову хворобу, яка ледь не забрала моє життя. Тоді я навіть не знав, що це вовчак", — розповідав артист.

За його словами, боротьба із захворюванням змусила його повністю переглянути звички та спосіб життя. Він почав приділяти більше уваги харчуванню, фізичній активності та відпочинку.

Раніше Кеннон також згадував про підтримку колишньої дружини, співачки Мераї Кері, під час перших місяців боротьби із захворюванням. В інтерв'ю подкасту The Diary of a CEO у 2023 році він назвав її своєю опорою та сказав, що саме її наполегливість у спілкуванні з лікарями відіграла важливу роль у той період.

Як телеведучий навчився жити з вовчаком

Нік Кеннон неодноразово наголошував, що після встановлення діагнозу йому довелося змінити повсякденний розпорядок. Він уважніше ставиться до власного здоров'я, стежить за фізичним навантаженням і намагається дотримуватися режиму.

В одному з інтерв'ю телеведучий пояснював, наскільки важливими для нього стали тренування.

"Я тренуюся, щоб вижити. Це виклик, але я створений для цього", — говорив Кеннон.

Він також розповідав, що намагається правильно харчуватися, достатньо відпочивати та займатися спортом двічі на день.

У 2022 році артист згадував, що під час боротьби із захворюванням йому довелося відбудовувати життя не лише фізично, а й психологічно.

Наразі невідомо, скільки часу Нік Кеннон проведе в лікарні та чи пов'язана його госпіталізація з новими ускладненнями вовчака. Сам телеведучий поки не оприлюднив додаткової інформації про свій стан.

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