39-летний британский актёр Том Фелтон (известный по роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере) обратился к освобождённому из российского плена украинскому воину Александру Иванову.

В видеообращении, которое показали на благотворительном вечере "Синее платье", Драко пригласил морпеха на киностудию в Лондоне, где снимали легендарную франшизу по книгам Джоан Роулинг.

Том Фелтон обратился к украинскому морпеху

"Да, друг! Ты увидишь собственными глазами места, где снимали фильмы. Так что надеюсь, это вызовет у тебя широкую улыбку", — сказал Том Фелтон, а видео опубликовала организатор вечера Ярослава Гресь.

Актёр также пошутил, что надеется, что морпех "из Слизерина", ведь он "не делает таких предложений для Гафелпафа".

Более того, Том пообещал зарезервировать для Александра койку в общежитии Слизерина.

Сам украинский морпех опубликовал видео в своих соцсетях и отметил: "Примерно так со стороны сегодня выглядела магия… Как сказал мне один человек, создается ощущение, будто нарушился какой-то кармический порядок. Ну скажите мне кто-нибудь в 2021 году, что Том Фелтон будет записывать для меня видео?"

Видео дня

Как организовали сюрприз

Тем временем Ярослава Гресь рассказала, что они договорились с Театром ветеранов, где играет Александр. Там якобы отменили репетицию, и у защитника появился свободный день, поэтому он принял приглашение на "Синее платье".

"Мой любимый сюрприз. Наша история с морпехом Александром Ивановичем началась летом. Мы узнали, что из плена освободили защитника Мариуполя, который шепотом пересказывал сослуживцам книги о Гарри Поттере. Тогда невероятная команда @ukrainewow под руководством @kate_rusanova_ сотворила чудо. Договорилась, чтобы Джоан Роулинг написала Александру письмо. Также мы передали ему книгу с автографом писательницы. Это почти невозможно, ведь Роулинг очень редко что-либо подписывает", — рассказала общественная деятельница.

Отметим, что Александр Иванов — майор морской пехоты, служил в 36-й бригаде. Он защищал Мариуполь и попал в российский плен.

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