39-річний британський актор Том Фелтон (відомий за роллю Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера) звернувся до звільненого з російського полону українського воїна Олександра Іванова.

У відеозверненні, яке продемонстрували на благодійному вечорі "Синя сукня", Драко запросив морпіха на кіностудію в Лондоні, де знімали легендарну франшизу за книжками Джоан Роулінг.

Том Фелтон звернувся до українського морпіха

"Так, друже! Ти побачиш на власні очі місця, де створювали фільми. Тож сподіваюся, що це подарує тобі широку усмішку", — сказав Том Фелтон, а відео поділилася організаторка вечора Ярослава Гресь.

Актор також пожартував, що сподівається, що морпіх "зі Слизерину", адже він "не робить таких пропозицій для Гафелпафу".

Ба більше, Том пообіцяв приберегти для Олександра ліжко в гуртожитку Слизерину.

Сам український морпіх опублікував відео у своїх соцмережах і зазначив: "Десь отак зі сторони сьогодні виглядала магія… Як сказала мені одна людина, таке відчуття ніби порушився якийсь кармічний порядок. Ну скажіть мені хтось в 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео?"

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Як організували сюрприз

Тим часом Ярослава Гресь розповіла, що вони домовилися з Театром Ветеранів, де грає Олександр. Ті нібито скасували репетицію і в захисника зʼявився вільний день, тому він прийняв запрошення на "Синю сукню".

"Мій улюблений сюрприз. Наша історія з морпіхом Олександром Івановим почалася влітку. Ми дізналися, що з полону звільнили оборонця Маріуполя, який пошепки переповідав побратимам книжки про Гаррі Поттера. Тоді неймовірна команда @ukrainewow під керівництвом @kate_rusanova_ зробила диво. Домовилася, що Джоан Роулінг напише Олександру листа. Також ми передали йому книжку з автографом письменниці. Це майже неможливо, адже Роулінг дуже рідко щось підписує", — розповіла громадська діячка.

Зазначимо, що Олександр Іванов — майор морської піхоти, служив у 36-й бригаді. Він обороняв Маріуполь та потрапив до російського полону.

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