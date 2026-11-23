Украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабной войны уехал в Германию, рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь за границей. Также знаменитость раскрыл, чем сейчас зарабатывает.

Об этом артист рассказал в беседе с блогером Валерием Романко. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram (valera.de.official). Интересно, что в видео Винник говорил на русском языке.

На чем Винник зарабатывает в Германии

По словам певца, он не живет за счет социальных выплат за границей. У него есть голос, благодаря которому он и зарабатывает себе на жизнь.

"Зарабатываю, наверное, тем, что я есть. Я просто есть. Нет, (на социальные выплаты) не живу. Единственное, что мне дал Бог, — это голос. Зарабатываю голосом в Германии. Это можно назвать бизнесом. Голос превратился в бизнес", — посмеялся певец.

Впрочем, этот заработок у Винника нестабилен. Некоторое время у него может не быть концертов, а потом он может неожиданно отправиться в турне.

Видео дня

"Можешь полгода сидеть и ничего не делать, ничего не зарабатывать — а тут ты месяц поездишь в туре. Всё это распределяешь. А если говорить о годовом доходе, то всему, что там пишет пресса об артистах, я не верю. Не знаю ни одного артиста, о доходах которого написали бы правду", — заявил артист.

Как сейчас выглядит Олег Винник Фото: Instagram

Сколько Винник тратит в Германии

Певец считает, что для того, чтобы комфортно жить в Германии и путешествовать, нужно не менее четырёх тысяч долларов в месяц.

"Думаю, если жить в центре Берлина и куда-то летать в отпуск, то нужно как минимум четыре тысячи. Для одного человека 2 500 долларов — это нормально. Я снимаю квартиру", — добавил исполнитель.

Позиция Винника в войне

После начала полномасштабного вторжения Винник уехал в Германию, которую называет своим домом. Артист продолжает исполнять свои хиты на русском языке.

Певец заявлял, что большую часть своей сознательной жизни он провёл именно в Берлине, поэтому чувствует себя там как "рыба в воде", и не исключает, что рано или поздно официально станет немцем.

Политолог Алексей Голобуцкий сообщил, что в Германии Олег Винник на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а те, в свою очередь, простят украинцев.

Олег Винник Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Олег Винник публично задумался о получении гражданства Германии. Более 20 лет он официально имеет статус резидента Германии, хотя полноценное гражданство до сих пор не оформил.

Недавно певец заявил, что пока не собирается возвращаться в Украину. Артист назвал себя "свободным человеком", который сам решает, где ему жить.

Кроме того, артист рассказал о своём сыне Юлиане, которого воспитывает в Германии.