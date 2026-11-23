Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни виїхав до Німеччини, зізнався, скільки йому потрібно грошей на життя за кордоном. Також знаменитість розсекретив, на чому зараз заробляє.

Про це артист розповів у розмові із блогером Валерієм Романком. Відповідний ролик оприлюднили в Instagram (valera.de.official). Цікаво, що у відео Винник говорив російською мовою.

На чому Винник заробляє у Німеччині

За словами співака, він не живе на соціальні виплати за кордоном. У нього є голос, яким він і заробляє собі на життя.

"Заробляю, мабуть, тим, що я є. Я просто є. Ні, (на соцвиплати) не живу. Єдине, що мені дав Бог, це голос. Заробляю голосом у Німеччині. Це можна назвати бізнесом. Голос перейшов у бізнес", — посміявся співак.

Втім, цей заробіток у Винника нестабільний. Деякий час він може не мати концертів, а потім несподівано вирушити у тур.

Відео дня

"Можеш пів року сидіти й нічого не робити, нічого не заробляти — а тут ти місяць поїздиш у турі. Все це розподіляєш. А якщо говорити про річний дохід, то всьому, що там пише преса про артистів, я не вірю. Не знаю жодного артиста, про чиї доходи написали правду", — заявив артист.

Як зараз виглядає Олег Винник Фото: Instagram

Скільки Винник витрачає у Німеччині

Співак вважає, що для того, аби комфортно жити у Німеччині, подорожувати, треба щонайменше чотири тисячі доларів на місяць.

"Думаю, якщо жити в центрі Берліна і кудись літати у відпустку, то потрібно щонайменше чотири тисячі. Для однієї людини 2 500 доларів — це нормально. Я орендую квартиру", — додав виконавець.

Позиція Винника у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Винник виїхав до Німеччини, яку називає своїм домом. Артист продовжує співати свої хіти російською мовою.

Співак заявляв, що більшу частину свідомого життя він провів саме в Берліні, тому почувається там як "риба у воді", і не виключає, що рано чи пізно офіційно стане німцем.

Політолог Олексій Голобуцький повідомляв, що у Німеччині Олег Винник на концерті закликав українців пробачити росіянам всі злочини, а вони натомість пробачать українців.

Олег Винник Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олег Винник публічно замислився про отримання громадянства Німеччини. Понад 20 років він офіційно має статус резидента Німеччини, хоча повноцінного громадянства досі не оформив.

Нещодавно співак заявив, що поки не збирається повертатися до України. Артист назвав себе "вільною людиною", яка сама вирішує, де їй жити.

Крім того, артист розповів про свого сина Юліана, якого виховує в Німеччині.