Олег Винник раптово заговорив про повернення в Україну

Співак Олег Винник, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, поки не збирається повертатись сюди. Артист назвав себе «вільною людиною», яка сама вирішує, де їй жити.

За словами Олега Винника, він хотів би жити у мирній та щасливій країні. Тому наразі співак не планує їхати до України. Про це знаменитість заявив в інтерв’ю Наталі Велесевич.

Винник не повернеться до України

Співак зізнався, що хотів би приїхати до України, але не готовий ризикувати можливістю не повернутися до Німеччини.

"Я хотів би жити у своїй мирній, щасливій країні. Але цього зараз немає. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут. Я прописаний в українському посольстві, постійне місце проживання моє тут. І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину, і не міг права виїхати, це як?" — сказав Винник.

Видео дня

Втім, артист не виключає, що може повернутись до України, але тільки після закінчення війни. Наразі Винник хоче бачити мир і безпеку для всіх українців. Водночас Німеччину співак назвав "раєм".

"Для початку має настати мир. І тут я говорю не про себе, я хочу бачити щасливих людей у своїй країні. Я вільна людина, можу вийти посеред ночі на вулицю, я не хвилююсь за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми маємо пахати. Але тим не менш, я маю право робити те, що хочу", — наголосив знаменитість.

Винник додав, що офіційно з 2005 року він є резидентом Німеччини. У нього немає українського паспорта з початку 2000-х років.

Позиція Винника у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Винник виїхав до Німеччини, яку називає своїм домом. Артист продовжує співати свої хіти російською мовою.

Співак заявляв, що більшу частину свідомого життя він провів саме в Берліні, тому почувається там як "риба у воді", і не виключає, що рано чи пізно офіційно стане німцем.

Політолог Олексій Голобуцький повідомляв, що у Німеччині Олег Винник на концерті закликав українців пробачити росіянам всі злочини, а вони натомість пробачать українців.

Співак Олег Винник Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олег Винник публічно замислився про отримання громадянства Німеччини. Понад 20 років він офіційно має статус резидента Німеччини, хоча повноцінного громадянства досі не оформив.

Також артист прокоментував мовне питання в Україні, пояснивши, чому, на його думку, не слід забороняти російську мову. Виконавець назвав це питання дійсно "наболілою темою", згадавши про введення квот на україномовний контент.

Крім того, Винник розповів про свого сина Юліана, якого виховує в Німеччині. Нині виконавець з дружиною Таюне живе в Берліні.