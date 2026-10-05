RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Олег Винник раптово заговорив про повернення в Україну

Де живе Олег Винник
Олег Винник | Фото: Скрін відео

Співак Олег Винник, який виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, поки не збирається повертатись сюди. Артист назвав себе «вільною людиною», яка сама вирішує, де їй жити.

За словами Олега Винника, він хотів би жити у мирній та щасливій країні. Тому наразі співак не планує їхати до України. Про це знаменитість заявив в інтерв’ю Наталі Велесевич.

Винник не повернеться до України

Співак зізнався, що хотів би приїхати до України, але не готовий ризикувати можливістю не повернутися до Німеччини.

"Я хотів би жити у своїй мирній, щасливій країні. Але цього зараз немає. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут. Я прописаний в українському посольстві, постійне місце проживання моє тут. І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину, і не міг права виїхати, це як?" — сказав Винник.

Видео дня

Втім, артист не виключає, що може повернутись до України, але тільки після закінчення війни. Наразі Винник хоче бачити мир і безпеку для всіх українців. Водночас Німеччину співак назвав "раєм".

"Для початку має настати мир. І тут я говорю не про себе, я хочу бачити щасливих людей у своїй країні. Я вільна людина, можу вийти посеред ночі на вулицю, я не хвилююсь за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми маємо пахати. Але тим не менш, я маю право робити те, що хочу", — наголосив знаменитість.

Винник додав, що офіційно з 2005 року він є резидентом Німеччини. У нього немає українського паспорта з початку 2000-х років.

Позиція Винника у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Винник виїхав до Німеччини, яку називає своїм домом. Артист продовжує співати свої хіти російською мовою.

Співак заявляв, що більшу частину свідомого життя він провів саме в Берліні, тому почувається там як "риба у воді", і не виключає, що рано чи пізно офіційно стане німцем.

Політолог Олексій Голобуцький повідомляв, що у Німеччині Олег Винник на концерті закликав українців пробачити росіянам всі злочини, а вони натомість пробачать українців.

Олег Винник живе у Німеччині
Співак Олег Винник
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Винник розповів про свого сина Юліана, якого виховує в Німеччині. Нині виконавець з дружиною Таюне живе в Берліні.