Олег Винник неожиданно заговорил о возвращении в Украину

Певец Олег Винник, который уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения, пока не собирается возвращаться сюда. Артист назвал себя "свободным человеком", который сам решает, где ему жить.

По словам Олега Винника, он хотел бы жить в мирной и счастливой стране. Поэтому пока певец не планирует ехать в Украину. Об этом знаменитость заявил в интервью Наталье Велесевич.

Винник не вернётся в Украину

Певец признался, что хотел бы приехать в Украину, но не готов рисковать тем, что не сможет вернуться в Германию.

"Я хотел бы жить в своей мирной, счастливой стране. Но сейчас этого нет. Это больно. И даже если бы я сейчас поехал навестить своих родителей на кладбище, я бы этого не сделал, потому что я живу здесь. Я прописан в украинском посольстве, моё постоянное место жительства здесь. И чтобы ты сейчас приехал к себе на Родину и не мог уехать — это как?" — сказал Винник.

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Впрочем, артист не исключает, что может вернуться в Украину, но только после окончания войны. Сейчас Винник хочет мира и безопасности для всех украинцев. При этом Германию певец назвал "раем".

"Для начала должен наступить мир. И здесь я говорю не о себе, я хочу видеть счастливых людей в своей стране. Я свободный человек, могу выйти посреди ночи на улицу, я не переживаю за свою семью, мы живём в безопасности. Мы живем в цивилизованном, законном раю. Это не сладкая жизнь, нам приходится трудиться. Но тем не менее я имею право делать то, что хочу", — подчеркнула знаменитость.

Винник добавил, что официально с 2005 года он является резидентом Германии. У него нет украинского паспорта с начала 2000-х годов.

Позиция Винника в войне

После начала полномасштабного вторжения Винник уехал в Германию, которую называет своим домом. Артист продолжает исполнять свои хиты на русском языке.

Певец заявлял, что большую часть своей сознательной жизни он провёл именно в Берлине, поэтому чувствует себя там как "рыба в воде", и не исключает, что рано или поздно официально станет немцем.

Политолог Алексей Голобуцкий сообщил, что в Германии Олег Винник на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а те, в свою очередь, простят украинцев.

Певец Олег Винник Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Олег Винник публично задумался о получении гражданства Германии. Более 20 лет он официально имеет статус резидента Германии, хотя полноценное гражданство до сих пор не оформил.

Также артист прокомментировал языковой вопрос в Украине, объяснив, почему, по его мнению, не следует запрещать русский язык. Исполнитель назвал этот вопрос действительно "наболевшей темой", упомянув о введении квот на украиноязычный контент.

Кроме того, Винник рассказал о своём сыне Юлиане, которого воспитывает в Германии. Сейчас исполнитель с женой Таюне живёт в Берлине.