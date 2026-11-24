Год назад Аня продала квартиру в городе и купила уютный дом в Николаевской области. Девушка призналась, что многие над ней смеялись и говорили, что покупать дом в деревне — это глупость.

Впрочем, Аня доказала всем обратное — и превратила дом в "конфетку". О жизни в деревне девушка активно рассказывает в своём блоге в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосовать

Почему над девушкой смеялись

Аня призналась, что год назад продала квартиру в городе и купила дом в деревне в Николаевской области. Тогда многие говорили ей, что она якобы совершает большую "глупость", потому что квартирой "нужно дорожить".

"А ещё говорили, что променять квартиру на сельский дом — это вообще тупость, особенно в наше время, мол, кто же вкладывается в недвижимость", — рассказала девушка.

Однако Аня решила доказать всем обратное и не только вложила в дом немало средств, но и превратила его в "конфетку". По словам девушки, она предпочитает жить настоящим и не обращать внимания на мнения окружающих.

Видео дня

"Да, многие говорят, что в наше время бессмысленно вкладывать средства в дом и ремонт… Ведь то есть, то нет, и всё может исчезнуть в один "бабах". Но я живу здесь и сегодня. Мне здесь нравится, и я создаю для себя комфорт. Если бы меня спросили: если бы можно было вернуть время, поступила бы я так же? Да, потому что мне всё нравится. Но тогда точно рассчитала бы расходы и что-то сделала бы быстрее. За этот год я сделала много, но, в то же время, мне кажется, что мало", — подчеркнула Аня.

В своём блоге Аня активно делится видеороликами, в которых показывает, как приводит дом в порядок, занимается огородом и домашними делами. В комментариях подписчики хвалят девушку и восхищаются её успехами.

"Вы молодец! Пусть всё, что вы задумали, сбудется";

"Держись, девочка!";

"Частный дом — это супер".

Аня рассказывает об изменениях в частном доме Фото: TikTok Аня рассказывает об изменениях в частном доме Фото: TikTok Аня рассказывает об изменениях в частном доме Фото: TikTok Аня рассказывает об изменениях в частном доме Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Парень с девушкой купили дом в деревне, в котором никто не жил около пяти лет. Они впервые решили показать жилье друзьям, но их реакция оказалась совершенно неожиданной. Близкие пары высмеяли дом из-за того, что там очень грязно и много работы.

Семья Анастасии переехала из квартиры в уютный дом в деревне. Семья живет рядом с лесом и наслаждается каждым моментом. Девушка поделилась главными плюсами жизни за городом в собственном доме.

Кроме того, в сети показали самую необычную квартиру, выставленную на продажу в центре Черновцов. В квартире есть несколько туалетов, фонтан, бассейн и даже баня. Также квартира отличается большим подвальным помещением и множеством кладовых.