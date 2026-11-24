Аня рік тому продала квартиру у місті і придбала затишний будинок на Миколаївщині. Дівчина зізналась, що з неї багато хто насміхався і казав, що купувати хату в селі – це дурість.

Втім, Аня довела всім протилежне – і зробила із будинка "цукерочку". Про життя у селі дівчина активно розповідає у своєму блозі в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Чому з дівчини насміхалися

Аня зізналась, що рік тому продала квартиру в місті і купила будинок у селі на Миколаївщині. Тоді багато хто говорив їй, що вона нібито робить велику "дурість", бо квартирою "треба дорожити".

"А ще казали, що проміняти квартиру на сільську хату – це взагалі тупість, а особливо в наш час, мовляв, хто вкладається у нерухомість", — розповіла дівчина.

Однак, Аня вирішила довести всім протилежне, і не тільки вклала багато коштів у будинок, а й зробила з нього "цукерочку". За словами дівчини, вона обирає жити сьогоденням і не зважати на думки інших.

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"Так, багато хто каже, що безглуздо вкладати кошти у хату і ремонти в наш час… Бо тут є, а тут нема, і може не стати за один "бабах". Але я живу тут і сьогодні. Мені тут подобається, і я роблю для себе комфорт. Якби мене спитали: якщо повернути час, чи зробила би я так само? Так, бо все мені подобається. Але тоді точно розрахувала б розтрати грошей і щось зробила б швидше. За цей рік я зробила багато, але, водночас, мені здається, що мало", — наголосила Аня.

У своєму блозі Аня активно ділиться роликами, в яких показує, як приводить будинок до ладу, займається городом та хатніми справами. У коментарях підписники хвалять дівчину і захоплюються її успіхами.

"Ви молодець! Хай все, що ви задумали, здійсниться";

"Тримайся, дівчинко!";

"Приватний будинок – це супер".

Аня ділиться змінами у приватному будинку Фото: TikTok Аня ділиться змінами у приватному будинку Фото: TikTok Аня ділиться змінами у приватному будинку Фото: TikTok Аня ділиться змінами у приватному будинку Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Хлопець з дівчиною придбали будинок у селі, в якому ніхто не жив близько п’яти років. Вони вперше вирішили показати житло друзям, але їхня реакція виявилась зовсім неочікуваною. Близькі пари висміяли оселю через те, що там дуже брудно і багато роботи.

Родина Анастасії переїхала із квартири у затишний будинок у селі. Сім’я живе біля лісу і насолоджується кожним моментом. Дівчина поділилася головними плюсами життя за містом у власній оселі.

Крім того, у мережі показали найдивнішу квартиру, яку продають у центрі Чернівців. У житлі є кілька туалетів, фонтан, басейн і навіть лазня. Також оселя вирізняється великим підвальним приміщенням і багатьма коморами.