Украинский актер Дикого театра и популярных сериалов Петр Крылов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил. Он откровенно поделился историями с фронта, в которых едва не погиб.

Актёр вспомнил, как однажды услышал звук запуска вражеского FPV-дрона. К счастью, он успел добежать до укрытия, а беспилотник врезался в ограждение у входа. О ситуации на фронте Петр Крылов рассказал на своей странице в Instagram (ranzaar).

Актер едва не погиб на войне

О первой опасности Крылов вспомнил, как отошел от позиции на 20–30 метров и в этот момент услышал характерный звук запуска вражеского FPV-дрона. Время на спасение исчислялось секундами. Выжить ему удалось благодаря тому, что российский беспилотник заметил его слишком поздно: дрон не учел свои габариты и врезался в ограждение входа в укрытие.

"Счёт шёл по секундам, и если бы в мире существовала дисциплина по самым быстрым прыжкам в укрытие, думаю, в тот день я бы уверенно завоевал олимпийское золото", — иронично заметил актёр.

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Еще одна опасная ситуация произошла после ударов управляемыми авиабомбами. В результате взрывная волна заблокировала дверь аварийного выхода в укрытии, через которую слышался выток угарного газа от генератора. Тогда никто не обратил на это внимания, но Крылов проснулся с сильной головной болью и тошнотой.

Тогда актер с трудом добрался до выхода и успел предупредить товарища, чтобы тот выключил генератор. После этого Петр потерял сознание и, падая, порезал руку.

Третий опасный случай произошёл, когда в 25 метрах от позиции упала управляемая авиабомба. В результате поднялись песок и пыль, а вокруг стало темно.

Актер подчеркнул, что таких ситуаций было больше и их даже трудно сосчитать.

Зрителям Петр Крылов, родившийся в белорусском Витебске и учившийся в институте имени Карпенко-Карого в Киеве, стал известен по ролям в сериалах "Ментовские войны. Одесса", "Джек и Лондон", "Домик на счастье", "Пограничники", "Пес" и других.

Петр Крылов на службе Фото: Instagram Петр КрыловПетр Крылов на службе Фото: Instagram

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