Український актор Дикого театру та популярних серіалів Петро Крилов добровільно долучився до лав Збройних сил. Він відверто поділився історіями із фронту, в яких ледь не загинув.

Актор згадав, як одного разу почув звук запуску ворожого FPV-дрона. На щастя, він встиг добігти до укриття, а безпілотник врізався в огорожу біля входу. Про ситуації на фронті Петро Крилов згадав на своїй сторінці в Instagram (ranzaar).

Актор ледь не загинув на війні

Про першу небезпеку Крилов згадав, як відійшов від позиції на 20-30 метрів, і в той момент почув характерний звук запуску ворожого FPV-дрона. Рахунок на порятунок йшов на секунди. Вижити він зміг завдяки тому, що російський безпілотник помітив його надто пізно: дрон не врахував власні габарити і врізався в огорожу входу в укриття.

"Рахунок пішов на секунди, і якби у світі існувала дисципліна по найшвидших стрибках в укриття, гадаю, того дня у мене було б впевнене олімпійське золото", — іронічно зауважив актор.

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Інша небезпечна ситуація сталася після ударів керованими авіабомбами. Внаслідок цього вибухова хвиля зачинила двері запасного виходу в укритті, через які було чутно відтік чадного газу від генератора. Тоді на це ніхто не звернув уваги, але Крилов прокинувся з сильним головним болем і нудотою.

Тоді актор насилу дістався до виходу і встиг попередити побратима вимкнути генератор. Після цього Петро втратив свідомість і під час падіння розсік руку.

Третій небезпечний випадок стався, коли за 25 метрів від позиції впала керована авіабомба. Внаслідок цього піднявся пісок й пил, а навколо стало темно.

Актор наголосив, що таких ситуацій було більше і їх навіть важко порахувати.

Глядачам Петро Крилов, який народився в білоруському Вітебську та навчався в Карпенка-Карого в Києві, став відомий за ролями в серіалах "Ментівські війни. Одеса", "Джек і Лондон", "Будиночок на щастя", "Прикордонники", "Пес" тощо.

Петро Крилов на службі Фото: Instagram Петро КриловПетро Крилов на службі Фото: Instagram

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