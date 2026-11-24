Певица Светлана Лобода, которая внезапно отменила концерт в Париже, призналась, что эта ситуация очень огорчила её. По словам артистки, она "разрушена" и "убита" произошедшим.

22 ноября Светлана Лобода должна была выступить в Париже. Однако запланированный концерт отменили в последний момент из-за серьезных технических неполадок и неготовности сцены. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (lobodaofficial).

Почему отменили концерт Лободы

Певица призналась, что из-за ряда грубых ошибок подрядчиков провести концерт в Париже было просто невозможно.

"Дырки и торчащие штыри в сцене, рассинхрон звука и света, неисправная ткань, неправильные размеры. Более того, мы даже не смогли провести репетицию! Что значит — работали бы практически вслепую. Мы продавали билеты на шоу ICON, а с таким уровнем подготовки сцены не смогли бы показать даже треть программы. Для меня это недопустимо и нечестно, вы платили свои деньги не за это. И даже если бы я приняла решение все равно провести концерт — это было бы банально опасно для жизни — моей и балета", — рассказала Лобода.

Видео дня

Артистка заверила, что концерт всё-таки состоится. Сейчас её команда подбирает новую дату. Все купленные билеты останутся действительными.

"Париж! Я разрушена и убита вчерашней историей. Особенно, когда представляю как вы часами стояли на холоде под дождем, как добирались из разных стран и ждали до последней минуты. Простите нас. Я люблю вас! Мы вернемся! Ищем новую дату. Спасибо за то,что вы у меня есть", — подчеркнула Лобода.

Позиция Лободы в войне

Интересно, что после оккупации Крыма артистка продолжила выступать на территории России, а также участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы просили лишить Лободу гражданства и запретить ей петь в нашей стране.

Однако после начала полномасштабной войны знаменитость полностью разорвала связи с РФ. Она заявила о поддержке Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Лобода снялась в новой фотосессии, продемонстрировав свои формы в откровенном наряде. Поклонники артистки бурно отреагировали на такой образ и призвали её быть скромнее.

Пропагандисты сообщили, что украинская певица якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом. Однако артистка якобы выставила многомиллионный чек.

Кроме того, недавно знаменитость поразила всех новым заявлением об Украине. Артистка прямо во время концерта выразила свою любовь к стране, в которой родилась.