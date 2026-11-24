Співачка Світлана Лобода, яка раптово скасувала концерт у Парижі, зізналась, що її дуже засмутила ця ситуація. За словами артистки, вона "зруйнована" і "вбита" історією, що трапилася.

Світлана Лобода 22 листопада мала виступити у Парижі. Однак запланований концерт скасували в останній момент через серйозні технічні неполадки та неготовність сцени. Про це співачка заговорила на своїй сторінці в Instagram (lobodaofficial).

Чому скасували концерт Лободи

Співачка зізналась, що через низку грубих помилок підрядників провести концерт у Парижі було просто неможливо.

"Дірки і штирі, що стирчать у сцені, розсинхронність звуку і світла, несправна тканина, неправильні розміри. Ба більше, ми навіть не змогли провести репетицію! Що значить — працювали б практично наосліп. Ми продавали квитки на шоу ICON, а з таким рівнем підготовки сцени не змогли б навіть за третину програми. Для мене це не могли б показати навіть третину програми. якби я вирішила все одно провести концерт – це було б банально небезпечно для життя – мого та балету", — розповіла Лобода.

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Артистка запевнила, що концерт все ж таки відбудеться. Наразі її команда підбирає нову дату. Усі куплені квитки залишаться дійсними.

"Париж! Я зруйнована і вбита вчорашньою історією. Особливо коли уявляю, як ви годинами стояли на холоді під дощем, як добиралися з різних країн і чекали до останньої хвилини. Вибачте нас. Я вас люблю! Ми повернемось! Шукаємо нову дату. Дякую за те, що ви в мене є", — наголосила Лобода.

Позиція Лободи у війні

Цікаво, що після окупації Криму артистка продовжила виступати на території Росії, а також брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці просили позбавити Лободу громадянства та заборонити співати у нашій державі.

Однак після початку повномасштабної війни знаменитість повністю обірвала зв'язки з РФ. Вона заявила про підтримку України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Світлана Лобода знялася у новій фотосесії, продемонструвавши свої форми у відвертому вбранні. Шанувальники артистки бурхливо відреагували на такий образ і закликали її бути скромнішою.

Пропагандисти повідомили, що українська співачка нібито погодилася виступити перед росіянами за кордоном. Проте артистка нібито виставила багатомільйонний чек.

Крім того, нещодавно знаменитість шокувала новою заявою про Україну. Артистка прямо під час концерту виразила свою любов до країни, в якій народилась.