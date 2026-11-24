Российские пропагандисты вновь приписали Максиму Галкину очередной роман. Продюсер Леонид Дзюник считает, что у шоумена якобы появилась "новая любовь".

Российский продюсер считает, что у Максима Галкина новая избранница. Впрочем, никаких подтверждений романа нет. Сам шоумен и его жена Алла Пугачева не комментировали слухи. Об этом Леонид Дзюник рассказал в интервью российским СМИ.

Изменения в личной жизни Галкина

По словам Дзюника, шоумен якобы в последнее время стал уделять больше внимания своей внешности и физической форме, мол, это связано с желанием выглядеть моложе и испытывать новые чувства.

Продюсер предположил, что у Галкина, похоже, появилась новая любовь.

"Насколько я знаю, у Максима новая любовь, новая жизнь. Он сейчас начал активно заниматься спортом, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых впечатлений", — считает Дзюник.

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Таким образом, поводом для слухов стали лишь предположения продюсера.

Как сейчас выглядит Галкин Фото: Instagram Как сейчас выглядит Галкин Фото: Instagram

Где сейчас Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Пугачева и Галкин Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Аллу Пугачову заметили вместе с 13-летней дочерью Лизой на концерте Максима Галкина в Лимасоле (Кипр). У артистки в последнее время проблемы со здоровьем, и ей трудно передвигаться без посторонней помощи.

Недавно певица и её муж Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники заметили пару на Кипре.

Кстати, в Стамбуле запретили концерт Галкина. На него обрушились из-за "поддержки войны"