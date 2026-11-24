Российский продюсер заявил об изменениях в личной жизни Галкина: "У него новая любовь"
Российские пропагандисты вновь приписали Максиму Галкину очередной роман. Продюсер Леонид Дзюник считает, что у шоумена якобы появилась "новая любовь".
Российский продюсер считает, что у Максима Галкина новая избранница. Впрочем, никаких подтверждений романа нет. Сам шоумен и его жена Алла Пугачева не комментировали слухи. Об этом Леонид Дзюник рассказал в интервью российским СМИ.
Изменения в личной жизни Галкина
По словам Дзюника, шоумен якобы в последнее время стал уделять больше внимания своей внешности и физической форме, мол, это связано с желанием выглядеть моложе и испытывать новые чувства.
Продюсер предположил, что у Галкина, похоже, появилась новая любовь.
"Насколько я знаю, у Максима новая любовь, новая жизнь. Он сейчас начал активно заниматься спортом, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых впечатлений", — считает Дзюник.
Таким образом, поводом для слухов стали лишь предположения продюсера.
Где сейчас Пугачева и Галкин
Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.
Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Аллу Пугачову заметили вместе с 13-летней дочерью Лизой на концерте Максима Галкина в Лимасоле (Кипр). У артистки в последнее время проблемы со здоровьем, и ей трудно передвигаться без посторонней помощи.
- Недавно певица и её муж Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники заметили пару на Кипре.
Кстати, в Стамбуле запретили концерт Галкина. На него обрушились из-за "поддержки войны"