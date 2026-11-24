Російські пропагандисти знову приписали черговий роман Максиму Галкіну. Продюсер Леонід Дзюнік вважає, що у шоумена нібито з’явилося "нове кохання".

Російський продюсер вважає, що у Максима Галкіна нова обраниця. Втім, жодних підтверджень роману немає. Сам шоумен і його дружина Алла Пугачова не коментували чутки. Про це Леонід Дзюнік розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Зміни в особистому житті Галкіна

За словами Дзюніка, шоумен нібито останнім часом почав більше приділяти уваги своїй зовнішності та фізичній формі, мовляв, це пов’язано з бажанням мати молодший вигляд і переживати нові почуття.

Продюсер припустив, що у Галкіна начебто з’явилось нове кохання.

"Наскільки я знаю, у Максима нове кохання, нове життя. Він зараз почав активно займатися спортом, качати м'язи, щоб виглядати досить молодо для нових почуттів, для нових вражень", — вважає Дзюнік.

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Таким чином, приводом для чуток стали лише припущення продюсера.

Як зараз виглядає Галкін Фото: Instagram Як зараз виглядає Галкін Фото: Instagram

Де зараз Пугачова та Галкін

Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.

Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.

Пугачова та Галкін Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аллу Пугачову помітили разом із 13-річною донькою Лізою на концерті Максима Галкіна у Лімасолі (Кіпр). Артистка останнім часом має проблеми зі здоров'ям, і їй важко пересуватись без допомоги.

Нещодавно співачка та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.

До речі, у Стамбулі заборонили концерт Галкіна. На нього накинулись через "підтримку війни"