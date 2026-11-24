Украинский певец Михаил Клименко, более известный как солист группы ADAM, скончался 7 декабря 2025 года от туберкулезного менингита. В сети появилось фото с места захоронения артиста.

Михаил Клименко боролся с тяжелой болезнью около двух месяцев, а последние дни перед смертью провел в коме. Фотографией могилы артиста поделился пользователь в сети TikTok. Вероятно, это сын музыканта.

Как выглядит могила Клименко

С артистом простились 9 декабря 2025 года в Национальной филармонии Украины в Киеве. Клименко похоронили в селе Лубянка Бучанского района Киевской области.

На опубликованной фотографии видно, что на могиле певца установлен деревянный крест с резным орнаментом. В верхней части размещен портрет Михаила, а в нижней — табличка с его именем и датами жизни.

Могила выглядит ухоженной. У креста лежат белые и красные цветы, а рядом — стоят букеты с подсолнухами и гладиолусами.

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Могила Михаила Клименко Фото: TikTok

Смерть Михаила Клименко

19 ноября 2025 года жена Александра Норова публично заявила, что её муж уже два месяца борется с болезнью и находится в критическом состоянии. Клименко лечился от туберкулезного менингита — тяжёлого инфекционного заболевания нервной системы.

В конце октября состояние певца резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а впоследствии Михаил впал в кому. Один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен.

Несмотря на все усилия врачей, спасти Клименко не удалось. 7 декабря 2025 года музыкант скончался.

Михаил Клименко с женой Александрой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Вдова украинского певца Михаила Клименко, Александра Норова, через месяц после похорон не сдержала эмоций и поделилась своими мыслями о жизни без любимого.

Кстати, вдову певца довели до слёз некорректным вопросом.

Кроме того, Фокус рассказывал о супруге Михаила Клименко, с которой они прожили вместе более 16 лет, а также об их детях.