Український співак Михайло Клименко, більш відомий як соліст гурту ADAM, помер 7 грудня 2025 року внаслідок туберкульозного менінгіту. У мережі з’явилося фото з місця поховання артиста.

Михайло Клименко боровся з тяжкою хворобою близько двох місяців, а останні дні перед смертю провів у комі. Фотографією могили артиста поділився користувач у мережі TikTok. Ймовірно, це син музиканта.

Як виглядає могила Клименка

З артистом попрощалися 9 грудня 2025 року у Національній філармонії України в Києві. Клименка поховали в селі Луб’янка Бучанського району Київської області.

На оприлюдненому фото видно, що на могилі співака встановили дерев’яний хрест із різьбленим орнаментом. У верхній частині розміщено портрет Михайла, а в нижній — табличка з його ім’ям і датами життя.

Могила має доглянутий вигляд. Біля хреста лежать білі та червоні квіти, а ще поруч — стоять букети із соняшниками й гладіолусами.

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Могила Михайла Клименка Фото: TikTok

Смерть Михайла Клименка

19 листопада 2025 року дружина Олександра Норова публічно заявила, що її чоловік уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Клименко лікувався від туберкульозного менінгіту — важкої інфекційної хвороби нервової системи.

Наприкінці жовтня стан співака різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом Михайло впав у кому. Один день у реанімації обходився у понад 25 тисяч гривень.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати Клименка не вдалося. 7 грудня 2025 року музикант пішов у засвіти.

Михайло Клименко з дружиною Олександрою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вдова українського співака Михайла Клименка, Олександра Норова, через місяць після похорону не стримала емоцій та поділилася зізнанням про життя без коханого.

До речі, вдову співака довели до сліз некоректним питанням.

Крім того, Фокус розповідав про дружину Михайла Клименка, з якою вони були разом понад 16 років, а також про їхніх дітей.