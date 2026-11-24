Смерть соліста ADAM Михайла Клименка: з'явилося фото могили співака
Український співак Михайло Клименко, більш відомий як соліст гурту ADAM, помер 7 грудня 2025 року внаслідок туберкульозного менінгіту. У мережі з’явилося фото з місця поховання артиста.
Михайло Клименко боровся з тяжкою хворобою близько двох місяців, а останні дні перед смертю провів у комі. Фотографією могили артиста поділився користувач у мережі TikTok. Ймовірно, це син музиканта.
Як виглядає могила Клименка
З артистом попрощалися 9 грудня 2025 року у Національній філармонії України в Києві. Клименка поховали в селі Луб’янка Бучанського району Київської області.
На оприлюдненому фото видно, що на могилі співака встановили дерев’яний хрест із різьбленим орнаментом. У верхній частині розміщено портрет Михайла, а в нижній — табличка з його ім’ям і датами життя.
Могила має доглянутий вигляд. Біля хреста лежать білі та червоні квіти, а ще поруч — стоять букети із соняшниками й гладіолусами.
Смерть Михайла Клименка
19 листопада 2025 року дружина Олександра Норова публічно заявила, що її чоловік уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Клименко лікувався від туберкульозного менінгіту — важкої інфекційної хвороби нервової системи.
Наприкінці жовтня стан співака різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом Михайло впав у кому. Один день у реанімації обходився у понад 25 тисяч гривень.
Попри всі зусилля лікарів, врятувати Клименка не вдалося. 7 грудня 2025 року музикант пішов у засвіти.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Вдова українського співака Михайла Клименка, Олександра Норова, через місяць після похорону не стримала емоцій та поділилася зізнанням про життя без коханого.
- До речі, вдову співака довели до сліз некоректним питанням.
Крім того, Фокус розповідав про дружину Михайла Клименка, з якою вони були разом понад 16 років, а також про їхніх дітей.