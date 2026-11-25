Украинская певица Ирина Федишин активно возвращается к работе после потери дочери в октябре.

Артистка появилась в студии, где, вероятно, записывает новую песню. Ранее она выпустила композицию "Боль", надеясь, что она поможет другим людям справиться со своими утратами.

Ирина Федишин показалась после потери ребенка

"С головой в работу", — лаконично написала певица.

В комментариях подписчики активно поддержали её и отметили, что ждут новых песен Ирины:

"Рады видеть вас на работе, ждем ваших песен".

"Вы наша лучшая".

"Ирина! Ждем ваших новых песен".

Ирина Федишин показалась после потери ребенка

Потеря дочери

13 октября стало известно, что Ирина и её муж Виталий Човник потеряли третьего ребёнка, которого пара ждала очень долго. Продюсер сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.

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"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в ужасном состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал тогда Виталий.

Впоследствии пара раскрыла все подробности той трагической ночи и даже назвала фамилии врачей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Супруг Ирины Федишин назвал фамилии конкретных врачей, которых он обвиняет в смерти их дочери.

Виталий Човник эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях после случившейся с ними трагедии.

"Больница Святой Анны" во Львове, где наблюдалась Ирина Федишин, ответила на официальный запрос Фокуса. Директор учреждения Светлана Гаврилюк отметила, что не может разглашать подробности дела из-за врачебной тайны, однако назвала важные детали.