Ирина Федишин показалась после потери ребенка: "С головой в работу" (видео)
Украинская певица Ирина Федишин активно возвращается к работе после потери дочери в октябре.
Артистка появилась в студии, где, вероятно, записывает новую песню. Ранее она выпустила композицию "Боль", надеясь, что она поможет другим людям справиться со своими утратами.
Ирина Федишин показалась после потери ребенка
"С головой в работу", — лаконично написала певица.
В комментариях подписчики активно поддержали её и отметили, что ждут новых песен Ирины:
- "Рады видеть вас на работе, ждем ваших песен".
- "Вы наша лучшая".
- "Ирина! Ждем ваших новых песен".
Потеря дочери
13 октября стало известно, что Ирина и её муж Виталий Човник потеряли третьего ребёнка, которого пара ждала очень долго. Продюсер сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.
"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в ужасном состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал тогда Виталий.
Впоследствии пара раскрыла все подробности той трагической ночи и даже назвала фамилии врачей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Супруг Ирины Федишин назвал фамилии конкретных врачей, которых он обвиняет в смерти их дочери.
- Виталий Човник эмоционально отреагировал на заявления больницы о кадровых изменениях после случившейся с ними трагедии.
"Больница Святой Анны" во Львове, где наблюдалась Ирина Федишин, ответила на официальный запрос Фокуса. Директор учреждения Светлана Гаврилюк отметила, что не может разглашать подробности дела из-за врачебной тайны, однако назвала важные детали.